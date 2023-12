iPad Pro con ricarica Magsafe, ma di quale si parla?

Il nuovo iPad Pro in arrivo, forse, entro la primavera potrebbe essere compatibile con la tecnologia Magsafe. La voce, non nuova, viene riportata da MacRumors che sostiene di avere avuto informazioni da una fonte interna alla società che produce il Magsafe.

L’indiscrezione si riferisce, come accennato, agli iPad Pro di nuova generazione di cui si parla da molto tempo. Il lancio di questi dispositivi sembrava fissato per l’autunno ma poi è stato spostato, riferiscono numerose fonti, nel primo semestre del prossimo anno. Tra le novità principali ci sarà certamente un restyling completo, il primo da molti anni a questa parte.

Se la voce riferita da Macrumors fosse confermata, tra gli elementi “nuovi” (oltre agli schermi OLED e alla compatibilità con una tastiera di nuova generazione, oltre ovviamente al processore M3) ci sarebbe anche il dorso in vetro o, ma lo scenario appare del tutto improbabile, eventualmente in plastica. Solo abbandonando l’attuale lastra in alluminio diventerebbe praticabile la ricarica wireless. L’ipotesi di un iPad con una parte posteriore non più in alluminio è stata avanzata da Mark Gurman in un articolo un anno e mezzo fa.

Un iPad con Magsafe consentirebbe da una parte di aprire il tablet alla compatibilità con la tecnologia che domina il mondo iPhone e dall’altra di rendere più comoda con la ricarica. D’altra canto il Magsafe con i suoi, massimo, 15W offrirebbe prestazioni largamente inferiori a quelle del cavo USB-C necessario per la ricarica di oggi.

Macrumors fa comunque notare che non è escluso che quando si parla di Magsafe si possa fare riferimento non al Magsafe magnetico di iPhone ma al Magsafe dei Mac. In questo caso la ricarica sarebbe molto più veloce anche se resterebbe da capire come Apple intende gestire questo passaggio. Si dovrebbe immaginare, infatti, un iPad con un connettore USB-C affiancato da qualche altro tipo di connettore per la ricarica magnetica.

Si potrebbe avanzare l’ipotesi che Apple possa pensare di sfruttare per questo scopo lo smart connector completamente rivisto o magari consentire la ricarica con Magsafe “stile Mac” mediante la tastiera in alluminio cui abbiamo fatto cenno sopra.