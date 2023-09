Philips Hue accoglie Matter, l’aggiornamento è arrivato

Philips Hue Bridge inizia a ricevere un aggiornamento software che introduce il supporto a Matter, consentendo l’interoperabilità del sistema con luci di terze parti.

Matter è lo standard di connettività che permette ai dispositivi per la casa intelligente di diversi marchi di lavorare insieme senza problemi su diverse piattaforme, inclusi HomeKit di Apple, Alexa di Amazon, Home di Google e altri.

Per le abitazioni con diverse piattaforme per la casa intelligente o diversi marchi di smartphone, questo significa che le luci compatibili con Matter possono essere controllate da qualsiasi dispositivo. Per i possessori di Hue Bridge che controllano solo le luci Philips Hue tramite l’app Home di Apple o l’app Hue, nulla cambierà.

Per gli utenti iPhone che possiedono luci di terze parti con supporto a Matter, adesso sarà possibile configurare e controllare questi accessori tramite Hue Bridge, a condizione che si possieda un hub Matter, come una Apple TV 4K, Apple TV HD (quarta generazione), un HomePod o un HomePod mini.

I codici di accoppiamento per gli accessori compatibili con Matter possono essere richiesti nell’app Hue toccando il pulsante più nelle Impostazioni -> Casa connessa.

Quando Matter è stato ufficialmente lanciato nel novembre 2022, Philips Hue si era immediatamente schierata a sostegno del nuovo standard per la casa intelligente, ma all’epoca, la casa madre Signify, aveva annunciato che un l’aggiornamento software sarebbe stato disponibile per tutti gli utenti nel primo trimestre del 2023. L’aggiornamento venne poi ritardato, ma adesso è finalmente disponibile.

Ricordiamo che Apple ha aggiunto il supporto a Matter su iPhone, iPad e Apple TV con iOS 16.1, iPadOS 16 e tvOS 16.1 l’anno scorso, necessitando un HomePod o una Apple TV per controllare gli accessori Matter all’interno dell’app Home o con Siri.

Per saperne di più sullo standard Matter potete fare riferimento a questo nostro articolo.