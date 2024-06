Più pagine nel Centro di Controllo di iOS 18

Pubblicità

Tra le novità di iOS 18, sono previste – tra le altre cose – migliorie per il Centro di Controllo, la funzionalità che permette di accedere immediatamente a opzioni utili da richiamare “al volo”: scattare fotografie, attivare il Wi-Fi, controllare Apple TV, ecc.

Il Centro di Controllo (che sui dispositivi più recenti si attiva scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo, e su quelli più vecchi scorrendo verso l’alto dal bordo inferiore dello schermo), con iOS 18 sarà multipagina.

A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, anticipando una delle novità che dovremmo vedere lunedì 10 giugno nell’ambito della WWDC (conferenza sviluppatori di Apple).

Nelle scorse settimane è circolata voce di nuove opzioni di personalizzazione per la schermata Home di iPhone; altra novità di iOS 18 dovrebbe opzioni di personalizzazione per il Centro di Controllo, con elementi che – per la prima volta – sarà possibile richiamare/gestire da più pagine.

Gurman riferisce ancora di migliorie al widget Musica, probabilmente con l’inclusione di ulteriori elementi visuali (es., la copertina dell’album) nella vista di default.

Altra voce che è circolata nei giorni scorsi è la possibilità di personalizzare i colori delle icone sulla schermata Home.

Una versione preliminare (beta) di iOS 18 dovrebbe essere messa a disposizione degli sviluppatori al termine del keynote di lunedì; dopo qualche giorno arriveranno le versioni per beta tester e avremo modo nelle prossime settimane di capire quali sono grandi e piccole novità della futura versione di iOS.

A novembre dello scorso anno è circolata voce di iOS 18 come un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza. Per tutto quello che sappiamo finora di iOS 18, il link da seguire è questo.