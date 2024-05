Pixelmator Pro 3.6 per Mac con nuove funzioni di mascheratura che sfruttano l’AI

Pubblicità

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno rilasciato Pixelmator Pro 3.6 per Mac, nome in codice “Archipelago”, nuova versione dell’apprezzato software per l’elaborazione di fotografie (fotoritocco) e, più in generale, di immagini digitali.

La versione 3.6 integra nuove funzionalità per la creazione di maschere, incluse funzioni AI di mascheratura sfondi, il supporto a maschere vettoriali, nuovi controlli sull’area di lavoro e altro ancora.

Le novità, riferiscono gli sviluppatori, sono pensate per semplificare il lavoro degli utenti meno esperti e velocizzare quello dei professionisti, permettendo di sfruttare al meglio le funzionalità di editing non distruttivo.

Le maschere di livello sono state riprogettate completamente, offrendo modalità più veloci e comode per aggiungere e perfezionare le maschere. Ora è possibile creare all’istante una maschera di livello o una maschera da una selezione con il semplice doppio click sull’area di lavoro con lo strumento “Arrange” (Disponi), ridimensionare e riposizionare la maschera, regolare gli angoli, richiede l’arrotondamento degli angoli, ritagliare più velocemente e facilmente singoli livelli in composizioni multi-layer.

Un nuovo strumento denominato “Hide Background” e alimentato dall’AI consente di rimuovere sfondi da immagini con un click; un algoritmo è in grado di rilevare automaticamente il soggetto e rilevare automaticamente la maschera di sfondo, nascondendo tutto il resto; è sempre possibile nascondere o rilevare dettagli aggiuntivi del soggetto in background semplicemente affinando la maschera.

Le nuove maschere vettoriali sono invece indipendenti dalla risoluzione e sono utili per aggiungere un elemento grafico con bordi ben definita; dopo avere creato un livello con una maschera vettoriale, è possibile applicarvi uno o più stili di livello e modificarli per ottenere rapidamente l’elemento grafico desiderato. Specifici controlli permettono di modificare l’opacità di una maschera, la forma, ecc.

Come sempre Pixelmator Pro supporta file SVG, offre funzionalità per la creazione di figure smart, per la gestione di layer (livelli non distruttivi), guide, pennelli, tool di ritocco, regolazione avanzata dei colori, testi ed effetti vari e centinaia di funzionalità avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale e che non si trovano nemmeno in programmi molto più costosi e blasonati.

Pixelmator Pro 3.6 richiede macOS 12.0 o versioni successive, “pesa” 658 MB ed è venduto 59,99 € sul Mac App Store. L’aggiornamento è gratuito per gli utenti della precedente versione. ixelmator Pro richiede macOS 12 versioni successive. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova gratuita, utilizzabile per 15 giorni.