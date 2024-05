ZBrush sarà a breve disponibile per iPad

Pubblicità

Dopo Final Cut Pro, Logic Pro e Octane X, è in arrivo una ulteriore app professionale per iPad: Maxon ha deciso di effettuare il porting di ZBrush – apprezzato software di modellazione 3D e pittura digitale – su iPadOS.

Lo avevamo già anticipato lo scorso anno e ora sappiamo che la versione per iPad sfrutterà un’interfaccia utente adatta al tablet, pensata offrire interazioni touch e offrirà funzionalità di editing alla stregua della versione desktop. Sarà anche possibile trasferire i progetti da un sistema desktop all’iPad e viceversa.

Zbrush è considerato standard di settore per lo sculpting e il painting digitale: offre funzionalità per deformare le mesh applicando ancoraggi e richiamare azioni vari; speciali pennelli permettono di tagliare e conservare le singole porzioni, progettare dettagli di superficie, aggiungere elementi secondari; sono presenti opzioni per modellare, texturizzare e dipingere virtualmente l’argilla, e tutta una serie di strumenti usati da studi cinematografici, sviluppatori di giochi, produttori di giocattoli, designer di gioielli, designer di automobili e aeromobili, illustratori, pubblicitari, scienziati e altri artisti, con gli tutti gli strumenti che si possono desiderare a portata di mano.

Zbrush è sfruttato da aziende di vario tipo per creare personaggi, arte digitale, effetti visivi; è molto conosciuto per la facilità con la quale consente di ottenere dettagli a livello medio/alto e per la possibilità di creare scene estremamente complesse. È stato sfruttato in franchise quali Dune, Star Wars, Game of Thrones, Lord of the Rings/Hobbit e altri ancora, per animare scene in Frozen, Zootopia, Oceania, in giochi quali Fortnite, in franchise quali God of War, Assassin’s Creed e molti altri ancora.

ZBrush per iPad è attualmente in beta chiusa (riservata a un numero riservato di utenti); è possibile iscriversi qui per provare l’applicazione in anteprima. Dettagli quali il prezzo dell’applicazione e la configurazione minima richiesta non sono ancora noti. La versione desktop costa 31,90 €/mese.

ZBrush, è stata acquisita a gennaio 2022 da Maxon e da allora è offerto in abbonamento con Maxon One.