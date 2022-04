PLUTO TV accende il canale GOT GAME per videogiocatori

Pluto TV, il servizio di streaming digitale completamente gratuito di Paramount, accende il nuovo canale Got Game, completamente in italiano e dedicato al mondo gaming, in onda 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Si parte oggi 10 aprile 2022, con la promessa di soddisfare i più esigenti fan del gaming con centinaia di ore di contenuti gratuiti tra programmi su videogiochi, anime, produzioni originali condotte da esperti e-gamer e cosplayer.

L’offerta si arricchirà con feed live dei più famosi tornei di eSport, live streaming con la partecipazione di gamer e influencer italiani, e un’ampia copertura delle principali vetrine mondiali dedicate ai gamer.

Ad inaugurare il nuovo canale ci sarà la serie PlayerZ, una sketch comedy suddivisa in 10 episodi e incentrata sul mondo del gaming, sempre in onda dal 10 aprile. La serie è scritta e diretta da Matteo Branciamore e Giorgio Croce Nanni, ed è la prima produzione originale, e racconta la storia di Marco e Ludovico, due vicini di casa di 17 e 21 anni, appassionati di videogame. I due sognano di aprire un canale Twitch e diventare streamers professionisti, ma il loro debutto social viene posticipato di continuo in attesa del giorno perfetto, che sembra non arrivare mai!

ricordiamo che Pluto TV è accessibile, gratuitamente e senza registrazione, via browser all’indirizzo www.pluto.tv, ma anche attraverso la applicazione Android e iOS, oltre ad essere disponibile su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast. Inoltre, 10 canali di Pluto TV sono anche presenti su Samsung TV Plus.