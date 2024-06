Potrete provare i nuovi sistemi operativi da luglio

Pubblicità

Nell’ambito della WWDC24, Apple ha presentato le versioni preliminari di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2, e della versione 18 del software HomePod.

Le versioni preliminari riservate agli sviluppatori (developer beta) saranno disponibili – come di consueto – tramite l’Apple Developer Program accedendo al sito developer.apple.com; le versioni beta (quelle riservate ai beta tester che vogliono provare in anteprima le nuove versioni dei sistemi operativi) saranno disponibili “dal prossimo mese” per gli iscritti all’Apple Beta Software Program.

Le versioni definitive di iOS 18 e iPadOS 18 saranno disponibili in autunno come aggiornamenti gratuiti.

Anche macOS Sequoia sarà disponibile prima in versione preliminare per gli sviluppatori; il prossimo mese arriverà la Public Beta e la versione definitiva in autunno. Stesso discorso per watchOS 11: da subito la versione preliminare per sviluppatori, poi quella per beta tester e, in autunno, quella definitiva per tutti.

Come abbiamo spiegato qui, le versioni beta sono per loro natura instabili e potrebbero causare malfunzionamenti: se usate iPad, iPhone, Mac, ecc. per lavoro o non disponete di macchine secondarie sulle quali provare le anteprima dei futuri sistemi, meglio evitare le versioni beta e attendere le release definitive.

