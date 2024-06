Ecco iOS 18, nuove personalizzazioni e nuovo centro di controllo

Pubblicità

Dopo vision OS 2 il palco della WWDC 24 si è tinto di iOS, per la precisione di iOS 18. Si tratta dell’ultimo sistema operativo mobile dedicato da Apple ad iPhone, che probabilmente vedrà luce nella sua versione definitiva a settembre. Le prime beta, però, saranno da subito disponibili, ma non per tutti.

iOS 1 introduce nuovi strumenti di personalizzazione per la Schermata Home. Anzitutto, le icone delle app adesso supportano una modalità Scura, ma gli utenti potranno anche colorare per creare un aspetto unico. Non solo, come già annunciato dai rumor delle settimane scorse, le app possono essere adesso spostate liberamente sulla Schermata Home, ad esempio sulla parte bassa della schermata o ai lati.

Nuovo centro di controllo

Tra le novità più interessanti del nuovo sistema operativo vi è il Centro di Controllo, che adesso è stato ridisegnato ed è altamente personalizzabile. Gli sviluppatori potranno adesso fornire strumenti dalle loro app direttamente nel Centro di Controllo. Dal canto loro gli utenti potranno invece scorrere continuamente per accedere ad altre schermate del Centro di Controllo.

Altra personalizzazione riguarda i controlli della Schermata di Blocco si possono modificare con nuove scorciatoie, raggiungibili anche dal pulsante Azione di iPhone 15 Pro.

Ora è possibile bloccare le app con l’autenticazione e nascondere informazioni dalla Ricerca e da Siri.

Altre novità riguardano l’app Messaggi, dove tapback sono stati ridisegnati e gli utenti possono reagire adesso con qualsiasi emoji. È anche possibile programmare l’invio dei messaggi, formattare il testo con grassetto, corsivo, sottolineato e barrato. Non mancano, inoltre, nuovi effetti di testo, che offrono modi per enfatizzare parole e frasi, con suggerimenti automatici.

Nell’app Mail, invece, le mail possono essere automaticamente classificate in categorie, così che l’utente saprà assegnare la giusta priorità ai messaggi in entrata.

Altra novità riguarda la presenza di nuove mappe topografiche in Apple Mappe, con reti di sentieri e percorsi per escursionisti.

iPhone diventa praticamente un POS

Grazie a iOS 18, in Wallet sarà presente la nuova funzione Tap to Cash, che permette di inviare denaro avvicinando due telefoni. Si tratta di una funzione simile a quella che permette di scambiarsi i contatti, solo che qui si invierà, o riceverà, denaro.

Nuova app Foto

Tra le altre novità quella che interessa l’app Foto, completamente ridisegnata. La schermata principale offre una singola visualizzazione unificata, con una griglia di foto in alto e la libreria organizzata per temi sotto. La griglia di foto consente di visualizzare l’intera libreria, mentre gli utenti possono utilizzare le visualizzazioni Mesi e Anni in basso, con possibilità anche di usare un pulsante filtro che permette di nascondere screenshot e ordinare le immagini in altri modi.

Sulla parte più bassa dell’app ci sarà spazio anche per le Collezioni, con la possibilità di navigare per tag, come Tempo, Persone, Ricordi, Viaggi e altro ancora.

Messaggi

Con iOS 18 anche le conversazioni in iMessage diventeranno più vivaci grazie ai nuovi effetti del testo, che permettono di evidenziare lettere, parole, frasi o emoji con animazioni dinamiche.

Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale e Image Playground, sarò possibile creare immagini in tre diversi stili, come animazione, illustrazione e schizzo.

È possibile formattare il testo in grassetto, sottolineato, in corsivo o barrato per esprimere meglio uno stato d’animo. Tapback consente di rispondere con emoji e adesivi, mentre è ora possibile programmare l’invio dei messaggi.

Safari

Tra le più importanti novità di Safari quella che consentirà, grazie al machine Learning, di trovare all’interno della nuova modalità lettura le informazioni di proprio interesse. Sarà possibile creare riassunti di un articolo o, semplicemente, ritrovare le info sul ristorante senza perdersi tra una miriade di informazioni.

Modaità Gioco

Per la prima volta, la Modalità Gioco arriva su iPhone con iOS 18, riducendo l’attività in background per mantenere alti i frame rate e garantendo connessione con AirPods e controller di gioco wireless ancor più precisa.

App Password

Apple lancerà anche su iOS la nuova applicazione password, che permette di gestire tutte le proprie password senza dover passare da applicazioni terze parti.

Data di uscita iOS 18

La prima beta per sviluppatori di iOS 18 è disponibile a partire da oggi, con una beta pubblica che arriverà in una data successiva, con il rilascio ufficiale al pubblico previsto per il prossimo autunno.