Powerbank da 10.000 mAh con USB-C, uscita 18W: oggi e domani a soli 19,99 euro

Una powerbank potente, leggera e versatile: Aukey PB-Y22-IT, una soluzione con elevata capacità ed altrettanta tascabilità al momento può essere acquistata con uno sconto del 34% grazie ad un codice speciale.

Questa batteria d’emergenza incorpora 10.000 mAh, quanto basta per poter ricaricare completamente, da 0% al 100%, anche più di una volta, un qualsiasi smartphone di ultima generazione, compresi gli iPhone di Apple.

Per altro li ricarica a piena potenza grazie all’uscita USB-C, alla quale collegando il cavo con spina Lightning da un lato e appunto USB-C dall’altro, può erogare fino a 18W di potenza, quanto basta per spingere la ricarica al massimo attualmente consentito da Apple e ripristinare il 50% di energia in appena mezz’ora (per il 100% sulla Nintendo Switch bastano 6 ore).

La tecnologia impiegata è infatti la più conosciuta Quick Charge 3.0, che quadruplica la velocità di ricarica con i dispositivi compatibili, ed è inclusa anche una speciale modalità di carica a bassa corrente per ricaricare i dispositivi come fitness tracker e cuffiette wireless le cui batterie non superano i 60 mA e che potrebbero non essere riconosciuti dai protocolli standard solitamente utilizzati da altri powerbank.

Chiaramente Aukey PB-Y22-IT include tutte le funzioni di sicurezza per proteggere batteria e dispositivi da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. E’ inoltre presente una porta USB-A secondaria che può essere utilizzata per ricaricare due dispositivi insieme.

Questa batteria occupa solo 11 x 7 x 2,5 centimetri e pesa 235 grammi. Normalmente costa 30 euro ma se inserite il codice TRYPGJRL nel carrello la pagate soltanto 19,99 euro spedizione inclusa. L’offerta scade alla mezzanotte di martedì 21 aprile.