Powerbank EasyAcc da 10.000 mAh con USB-A e USB-C in sconto a 15,99 euro

Se state cercando una batteria che possa funzionare un po’ da jolly in tutte le situazioni, ecco una buonissima offerta: la powerbank di EasyAcc è attualmente in sconto a metà prezzo grazie ad un codice speciale.

Quello in promozione è un modello con 10.000 mAh e di energia e un profilo davvero molto sottile, il che la rende compatta e super-portatile. Ha pressappoco gli ingombri di uno smartphone ed è dotata di due differenti prese che, per l’appunto, consentono di adattarne l’uso in diversi contesti.

La porta USB-A infatti eroga fino a 3A ed è molto comoda per ricaricare smartphone, tablet ma anche cuffie, lettori MP3 e qualsiasi altro dispositivo con apposito cavetto. La seconda presa invece è di tipo USB-C e può perciò ricaricare ad alta velocità qualsiasi smartphone di ultima generazione.

Questa porta funziona anche in ingresso, consentendo così di ricaricare la batteria stessa quando scarica molto più velocemente rispetto alle powerbank più tradizionali che sfruttano la porta microUSB.

E’ inoltre presente una piccola torcia LED che consente di trasformare la powerbank in una luce di emergenza se ad esempio salta improvvisamente la luce di casa. I 10.000 mAh sono più che sufficienti per ricaricare completamente uno smartphone anche più di una volta, perciò vi potrà essere molto utile anche in vacanze di pochi giorni anche se lontani da una presa elettrica.

Questa batteria viene normalmente venduta su Amazon al prezzo di 31 euro ma se inserite il codice OUTMSVPX nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto del 50% e la pagherete perciò soltanto 15,99 euro spedizione inclusa. L’offerta scade alla mezzanotte di sabato 18 aprile.