Offerte Amazon 18 aprile fino al 45%: Anker, TaoTronics, Hylogy, Aukey

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che su Amazon sono ancora attive le offerte del weekend 18-19 aprile, nonché le offerte sullo streaming musicale e sugli ebook.

Powerbank 20000mAh Anker PowerCore Essential 20000mAh, power bank con PowerIQ e ingresso USB-C, caricabatterie portatile per iPhone, Xiaomi, Huawei, Samsung, iPad, batteria esterna ad alta capacità In offerta a 20,39 € – sconto 45%

– fino al 18 aprile

iPosible Luce Solare Esterno, [2 Pezzi] 60 LED Lampada Solare con Sensore di Movimento Impermeabile Luci Solari da Parete Wireless 2000mAh Illuminazione Solare LED con 3 modalità per Giardino,Patio [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 18,65 € – sconto 15%

– fino al 18 aprile

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria – Argento In offerta a 33,99 € – sconto 32%

– fino al 18 aprile

iLepo USB Charging Station 8-Port Charger Plug with LCD Display Voltage Meter Monitor 50W Max 8A Desktop Portable USB Wall Charger for Smart PhoneTablets,Camera, PowerBanks And More (USB hub-It) In offerta a 20,38 € – sconto 15%

– fino al 18 aprile

Mpow [Versione AGGIORNATA Supporto Smartphone per Auto Culla Regolabile per Cruscotto Dashboard Parabrezza, Porta Cellulare per Molti Smartphone e DisposidiviSwitch, GPS, Grigio In offerta a 8,99 € – sconto 31%

– fino al 18 aprile

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 In offerta a 56,09 € – sconto 19%

– fino al 18 aprile

LE Lampada Frontale LED da Testa D500 (2 Pezzi), Lampada da Testa USB Ricaricabile 2000 Lux Torcia LED, 6 Modalità di Luce, IPX6 Impermeabile, per Campeggio, Corsa, Jogging, Pesca In offerta a 15,99 € – sconto 27%

– fino al 18 aprile

MOZA MINI-S Stabilizzatore Gimbal palmarea a 3 assi/Stabilizzatore Smartphone Pieghevole per Registrazione di Movimento In offerta a 63,00 € – sconto 29%

– fino al 18 aprile

HYLOGY Misuratore di Pressione, Misuratore di Pressione da Braccio Digitale, Misurazione Automatica e Precisa 2 * 90 Memorie Totali, Bella Apparenza – In offerta a 18,21 € – sconto 39%

– fino al 18 aprile

Custodia Tastiera per iPad 10.2/Air 3/7a generazione, Tastiera Wireless per iPad 10.2/10.5/2019 con Tastiera Bluetooth Italiana, Custodia per iPad con Tastiera Rimovibile (Nero) In offerta a 37,99 € – sconto

– fino al 18 aprile

Pecute Zaino Porta Animali Estensibile Sia per Cani di Piccola Taglia Che per Gatti, Cuccia Portatile/Trasportino Estraibile Indicato per Viaggi Sia Lunghi Che Corti, Carico Massimo 10 kg In offerta a 39,09 € – sconto 15%

– fino al 18 aprile

iPosible Cover Batteria per iPhone XS Max, 7800mAh Custodia Ricaricabile con Batteria Esterna Caricabatterie Cover Battery Case per iPhone XS Max[6,5″] Batteria Protettiva Power Bank Charger Case In offerta a 22,05 € – sconto 15%

– fino al 18 aprile

Zaino Antifurto Zaino Per PC Portatile,Zaino per Laptop,Zaino Porta PC Impermeabile,Zaino per Computer Portatile 15.6 Pollici, Zaino Uomo con Caricatore USB,Zaino Lavoro Uomo per Scuola Viaggio,Grigio In offerta a 24,61 € – sconto 15%

– fino al 18 aprile

Proiettore Full HD 6500 Lumen, Artlii Stone Videoproiettore 1080P Nativo supporta 4K, 300 ” Home Theater, Proiettore Professionale, Zoom, Remote Learning, per Smartphone /TV / Android / Iphone In offerta a 195,49 € – sconto 15%

– fino al 18 aprile

AUKEY Dash Cam FHD 1080P Telecamera per Auto Obiettivo Grandangolare di 170 Gradi Super-Condensatore Dashcam con WDR, Rilevatore di Movimento, Loop, G-Sensor e Caricatore USB da Auto a 2-Porta In offerta a 46,74 € – sconto 29%

– fino al 18 aprile

AUKEY Fast Wireless Charger 10W, Caricabatterie Wireless per Carica Veloce, Caricatore Wirelse da 3-Coil, Caricabatterie a Induzione Compatibile con Samsung Note10+ / Galaxy S10, iPhone 11 PRO Max/XS In offerta a 15,29 € – sconto 15%

– fino al 18 aprile

Fotopro Treppiede per Cellulare, treppiede per iPhone, treppiede per Smartphone Flessibile per iPhone, Samsung In offerta a 19,54 € – sconto 22%

– fino al 18 aprile

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.