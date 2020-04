Powerbank EasyAcc da 20.000 mAh con torcia e 4 USB scontata di 8 euro

Ricaricare quattro dispositivi contemporaneamente con una sola powerbank: è possibile se acquistare quella di EasyAcc che al momento potete comprare in sconto a 17,99 euro grazie ad un codice speciale.

Questa batteria d’emergenza come dicevamo incorpora ben quattro porte USB tradizionali che le consentono di ricaricare anche quattro dispositivi insieme. L’uscita complessiva è di 4,8 A mentre ciascuna presa può erogare al massimo 2,4 A e sono quindi in grado di ricaricare singolarmente e a piena potenza anche un tablet, mentre se si usano tutte e quattro insieme si possono ricaricare fino a quattro smartphone contemporaneamente.

Altra particolarità di questa batteria risiede nella presenza non di una ma di ben due prese microUSB che possono essere usate in ingresso per ricaricare la batteria più rapidamente. Oltre infatti a collegare la batteria ad un alimentatore attraverso un solo cavetto se ne possono infatti collegare fino a due insieme per un totale di 4A in entrata e che consentono di ripristinare i 20.000 mAh, da 0% a 100%, in appena 6 ore.

Questa powerbank di EasyAcc include anche una torcia LED che consente di trasformarla temporaneamente in una luce d’emergenza qualora ce ne fosse il bisogno. Chiaramente è inoltre certificata per prevenire eventuale sovraccarico, sovracorrente e cortocircuiti. E’ inoltre conforme alla CE, RoHS e FCC.

Se siete interessati all’acquisto sappiate che al momento è in offerta su Amazon a 26 euro ma se inserite il codice YV7J327C nel carrello prima dell’acquisto ve la portate a casa per soli 17,99 euro.