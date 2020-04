Collezionista italiano mette le mani su rari prototipi di Apple Watch

Un collezionista italiano ha acquistato un assortimento di alcuni tra i primi prototipi di Apple Watch, accessori prodotti prima dell’effettiva presentazione ufficiale nel 2015 e ha deciso che li metterà in vendita dopo averli fatti riparare.

Come qualsiasi altro produttore di hardware, prima di presentare nuovi prodotti, la multinazionale di Cupertino realizza vari prototipi per uso interno al fine di verificare l’effettiva funzionalità di determinate scelte, e capita anche che a volte dal prodotto finale siano eliminate funzioni o modificati determinati aspetti o caratteristiche.

Il collezionista è riuscito in qualche modo a mettere le mani su sei diversi prototipi di Apple Watch. L’uomo in questione è un italiano, Giulio Zompetti; non ha rivelato come è riuscito a ottenere i prototipi ma potrebbe trattarsi di accessori recuperati in qualche modo da persone che si occupano dello smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I prototipi sono, in effetti, rotti ma potrebbero essere aggiustati.

Zompetti dichiara che intende riparare gli Apple Watch, riferisce ancora che nessuno di questi evidenzia differenze a livello software e che presunte “prove” permetterebbero di dimostrare che si tratta realmente di prototipi, come riporta Vice. Il collezionista spiega ancora che molte delle componenti chiave presenti nei prototipi sono intatte e che anche lui stesso sarebbe in grado di sistemare gli Apple Watch. L’intenzione è quella di venderli ma il prezzo non è stato stabilito, anche perché non è facile ottenere una stima.

Apple Watch è lo smartwatch più venduto al mondo, uno dei dispositivi indossabili più di successo: tutti gli articoli di macitynet che parlano dell’orologio smart e multi funzione di Cupertino sono disponibili a partire da questa pagina del nostro sito.