Il frontale degli iPhone 12 con notch più piccolo potrebbe essere così

Nelle scorse ore è apparso lo schema che mostra la disposizione della tripla fotocamera posteriore più sensore di profondità LiDAR nei nuovi iPhone attesi quest’anno, mentre secondo un anticipazione il frontale di tutti gli iPhone 12 ospiterà un notch più piccolo: questo dettaglio ora risulta ulteriormente confermato da uno schema stilizzato che riportiamo in questa pagina.

Osservando attentamente l’intaglio risulta decisamente più corto, anche se lo spessore sembra sostanzialmente identico. In pratica in termini di altezza, il nuovo notch atteso ruba lo stesso spazio e lo stesso numero di pixel del notch che siamo abituati a vedere fin dalla sua introduzione avvenuta con iPhone X. Viceversa la riduzione della larghezza lascia libero più spazio ai due lati, due porzioni di schermo che Apple impiega per mostrare il nome dell’operatore a sinistra, mentre a destra sono visualizzati in ordine le barre del campo della rete cellulare, il campo della rete wi-Fi infine l’icona con la carica residua della batteria.

Non si tratta purtroppo della scomparsa completa del notch, come alcuni si auguravano, ma di un miglioramento rispetto a quanto visto finora. Nello schema stilizzato del frontale degli iPhone 12 c’è anche un altro dettaglio: la rappresentazione della schermata Home contiene infatti le tradizionali icone di forma quadrata con angoli smussati, affiancate però da un grande riquadro quadrato.

Potrebbe trattarsi semplicemente di una cartella creata contenente più app, ma secondo alcuni potrebbe invece trattarsi dei nuovi widget visibili nella schermata principale, una nuova caratteristica sulla quale Apple sta lavorando per iOS 14. Per il momento il prossimo sistema operativo è trapelato solo in versione preliminare di lavorazione interna (versione alfa): ne potremo sapere di più quando la multinazionale di Cupertino lo presenterà ufficialmente in occasione della WWDC 2020 di giugno che quest’anno si svolgerà esclusivamente in versione digitale, in streaming e online.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone 9, il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.