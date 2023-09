Apple Store chiuso, si preparano (anche su Amazon) i preordini di iPhone 15

Tutto procede con la consueta tabella di marcia: Apple “spegne” Apple Store in vista dell’inizio degli ordini di iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Ma anche Amazon è già pronta a dare la possibilità di acquistare gli stessi prodotti.

Da qualche minuto il sito di vendita on line di Apple non risulta raggiungibile e questo sia nella sua versione per computer che attraverso l’app. Si tratta del momento in cui i dipendenti Apple aggiornano i sistemi, inserendo le opzioni di magazzino e preparandosi a mettere in vendita i nuovi prodotti per il preordini.

Cosa vende oggi Apple?

In arrivo ci sono

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Gli Apple Watch Ultra 2 e gli Apple Watch 9 erano invece già ordinabili da martedì sera e ieri sono apparsi anche su Amazon.

Se siete interessati e ansiosi di avere a casa i nuovi iPhone, quindi, puntate la sveglia. Chi ordinerà oggi avrà a casa sua i telefoni il prossimo venerdì anche se come sempre ci si potrà attendersi qualche ritardo se non si sarà più che svelti con il click. Gli lo scorso anno si sono avuti parecchi problemi con ritardi di spedizione che sono subito schizzati ad un mese.

L’alternativa Amazon

La soluzione potrebbe essere acquistare su Amazon. Al momento in cui scriviamo il grande rivenditore on line non ha ancora pubblicato la pagina dei nuovi iPhone ma certamente lo farà a breve. Quando questo avverrà potrebbe essere, specie per chi non è stato tra i primi a fare click sul sito Apple o non vuole fare la fila venerdì prossimo in qualche negozio, una buona idea comprare proprio da Amazon.

Amazon è stato spesso in grado di recapitare nei primi giorno del lancio di prodotti Apple, prima di quanto non fosse stato in grado di fare il negozio di Cupertino. Lo “strano fenomeno” avviene per il fatto che i magazzini di Amazon sono fin da subito ottiene una grande quantità di pezzi e per il fatto che chi vuole comprare va prima da Apple…

È possibile che, primi minuti di disponibilità a parte (quando comprando da Apple si avrà la certezza di avere iPhone a casa venerdì 22) da questa sera in avanti e per tutto il fine settimana se si vuole avere un iPhone o un Apple Watch spedito a casa al più presto possibile, la strada giusta sia comprarlo su Amazon.

Il vantaggio di comprare su Amazon

Ricordiamo Amazon vende allo stesso prezzo e alle stese condizioni di Apple, anche se è possibile che si finisca per scontare qualche ritardo con la consegna, invece che venerdì 22 settembre, il sabato o il lunedì successivo. Ma Amazon ha vantaggi che Apple non offre come

la restituzione senza questioni fino a 30 giorni dopo l’acquisto

quando Apple comincerà a scalare verso l’alto i tempi di spedizione, Amazon continuerà ad avere disponibilità quasi immediata.

Amazon offre l’acquisto a rate senza interessi e senza garanzie secondo le consuete modalità anche per i prodotti Apple

Acquisto nei negozi

Ovviamente è sempre possibile andare in un negozio Apple o dei rivenditori e acquistare il prossimo venerdì. Da quel che abbiamo appreso anche gli Apple Premium Resellers dovrebbero avere una buona disponibilità di prodotti anche se spesso Apple non consegna tutti i colori e tutti i tagli di memoria nella stessa quantità.

Il nostro consiglio è verificare con il negozio Apple Premium Resellers quali prodotti ha in casa e presentarsi sul posto al più preso la mattina. Se invece intendete andare in un negozio Apple, non dovrebbero esserci problemi. Code e attese a parte, ovviamente…