Bose QuietComfort Ultra, suono e silenzio Bose con audio spaziale per tutti

Le anticipazioni di agosto sono confermate con l’annuncio di cuffie e auricolari Bose QuietComfort Ultra in grado di offrire audio spaziale senza dover per forza disporre di dispositivi o contenuti specifici: funziona con tutto e va ad aggiungersi alle apprezzate doti di riproduzione audio e cancellazione rumore del marchio.

Entrambi i dispositivi offrono nuovo design dalle linee sinuose impreziosito da inserti in metallo che ben si amalgamo al resto dello chassis, conferendo al tutto un aspetto ancora più elegante e premium.

Nuovi fuori e dentro

Il rinnovo prosegue all’interno dove il costruttore ha migliorato chipset audio, capacità di elaborazione e software. A partire da qualsiasi fonte di musica o video il sistema eroga audio immersivo profondo che offre un palco sonoro ampio all’interno del quale l’utente si trova sempre nel punto perfetto, come se ascoltasse una band dal vivo posizionato davanti al palco.

Con Bose QuietComfort Ultra audio immersivo per tutti

Sia con le cuffie che con gli auricolari Bose QuietComfort Ultra l’utente può scegliere tra audio immersivo in modalità Still oppure Motion. La prima Still è indicata per l’ascolto da fermi o seduti con riproduzione audio fissata in una posizione specifica. Invece con la seconda modalità Motion l’audio tiene conto dei movimenti dell’utente per avere sempre l’impressione di trovarsi davanti a una esibizione, indicata per l’ascolto durante gli spostamenti.

Microfoni migliorati per chiamate e cancellazione rumore

Naturalmente cuffie e auricolari permettono l’ascolto anche senza audio immersivo, con la tradizionale e apprezzata firma audio del marchio, con o senza cancellazione del rumore, anche questa molto apprezzata dagli appassionati. I microfoni migliorati catturano meglio la voce dell’utente durante le chiamate, anche in presenza di rumori di fondo e vento, ma vengono anche sfruttati per migliorare la cancellazione del rumore.

Da notare che nelle cuffie per la prima volta Bose abbandona i tasti fisici per regolare il volume tramite una sottile striscia sensibile al tocco posizionata discretamente nel padiglione destro. A fianco troviamo il tasto per l’abbinamento Bluetooth 5.3 e anche un pulsante multifunzione per controllo riproduzione, scelta della modalità di ascolto e per rispondere alle telefonate.

L’audio immersivo si sente anche nell’autonomia

I dispositivi si ricaricano tramite USB-C ma non è supportata la trasmissione audio tramite questo connettore. Con cancellazione del rumore attiva le cuffie riproducono audio immersivo per 18 ore, senza audio spaziale si arriva a 24 ore. Gli auricolari offrono autonomia di 6 ore senza audio immersivo, attivandolo invece si arriva a 4 ore. Con la custodia di ricarica si ottengono fino a 24 ore di ascolto.

Bose QuietComfort Ultra, prezzi e disponibilità

Nel momento in cui scriviamo sono aperti i preordini per Bose QuietComfort Ultra Headphones e Earbuds sul sito del marchio con spedizioni a partire dalla settimana del 10 ottobre. Entrambi sono disponibili in due colorazioni, nero o bianco fumo: le cuffie costano 499,95€, mentre gli auricolari costa 349,95€.

Sono disponibili i preordini anche su Amazon tramite il negozio ufficiale Bose: da questa pagina le cuffie color bianco fumo oppure in nero qui con consegna stimata per il 17 ottobre. Stesse tempistiche per gli auricolari, su Amazon in versione bianco fumo oppure nero.