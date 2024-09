Apple Watch Serie 10 è ufficiale

Pubblicità

Il primo protagonista della presentazione Apple non è iPhone, bensì Apple Watch 10. Si tratta dell’ultimo smartwatch rilasciato in ordine cronologico che riprende il design dei precedenti modelli, ma che presenta parecchie novità. Ecco quali.

Una delle innovazioni più evidenti dell’Apple Watch 10 è il display più ampio rispetto alle versioni precedenti. Apple ha progettato questo schermo per offrire una visibilità superiore e permettere di visualizzare più informazioni in una singola schermata. Lo schermo curvo consente una visualizzazione chiara e nitida da ogni angolazione, rendendo più facile anche scrivere direttamente sul dispositivo.

Insieme al display più grande, il nuovo design dell’interfaccia è stato ottimizzato per sfruttare al massimo lo spazio disponibile. L’Apple Watch 10 introduce anche una nuova colorazione Jet Black, che richiama l’iconico design dell’iPhone 7, donando allo smartwatch un tocco elegante e moderno.

Il display dell’Apple Watch 10 è 40% più luminoso, rendendolo più facile da leggere anche quando si guarda da un angolo. Grazie a questa caratteristica, leggere l’ora o le notifiche diventa molto più intuitivo, anche in condizioni di luce intensa.

Apple ha posto una particolare attenzione sul comfort: l’Apple Watch 10 è stato pensato per essere indossato tutto il giorno e anche di notte. È il 10% più sottile rispetto alla Serie 9, con uno spessore di soli 9,7 mm, il che lo rende il più sottile di sempre. Questo ridimensionamento ha richiesto un ripensamento completo dell’architettura interna.

Il retro dell’Apple Watch 10 è costituito da un rivestimento metallico che integra l’antenna in due strati, unendo funzionalità e design in un’unica soluzione. Questa scelta non solo migliora la qualità della connessione, ma conferisce allo smartwatch un aspetto sofisticato e resistente.

Tra le novità, il dispositivo offre funzioni avanzate per la gestione della salute: monitora il ciclo mestruale, fornisce avvisi quando è necessario raccogliere più informazioni e analizza la qualità del sonno, garantendo un quadro completo del benessere quotidiano.

Grazie all’intelligenza artificiale, Apple Watch 10 diventa un vero assistente personale per il benessere. Sviluppato in collaborazione con il medico Sumbul Ahmad Desai, lo smartwatch offre approfondimenti medici accurati e personalizzati, consentendo agli utenti di tenere sotto controllo la propria salute in modo semplice e intuitivo.

L’orologio integra nuovi widget che si attivano automaticamente in base alle necessità dell’utente, insieme a quadranti personalizzati che si adattano con foto selezionate automaticamente. Inoltre, un innovativo sistema di traduzione consente la traduzione rapida tra diverse lingue, direttamente dal polso, grazie al nuovo chip S10 con Neural Engine a 4 core. Questa potenza di calcolo permette anche di migliorare la qualità delle chiamate vocali.

La Serie 10 abbandona l’acciaio inossidabile in favore di una finitura in titanio, un materiale che lo rende più leggero del 20% rispetto ai modelli precedenti. I nuovi cinturini, realizzati con materiali lucidi, garantiscono una continuità estetica tra orologio e accessorio.

Sarà disponibile dal 20 settembre a partire da 399 dollari per la versione GPS.

Apple Watch Ultra 2

Non ci sarà Apple Watch Ultra 3 quest’anno, ma Apple ha presentato una revisione di Apple Watch Ultra 2. Il nuovo modello, che in realtà nuovo non è, mantiene le caratteristiche avanzate di prima, ma introduce nuovi bracciali e nuove finiture.

Una delle novità principali di questa revisione è l’introduzione di nuovi bracciali, come il Milanese Loop in titanio, ispirato ai cinturini utilizzati per le immersioni subacquee.

Sarà venduto a partire dal 20 settembre a partire da 799 dollari.

IN AGGIORNAMENTO….