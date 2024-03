Presa di alimentazione WiFi SONOFF S26 in offerta a soli 11 euro

Super offerta per la presa elettrica WiFi smart SONOFF S26, in vendita a soli 11 euro su Aliexpress, con la possibilità di acquistare anche pacchetti multipli.

Presa di alimentazione SONOFF S26: caratteristiche

La presa di alimentazione SONOFF S26 è un accessorio indispensabile se volete controllare via WiFi i vostri elettrodomestiche che ne sono nativamente privi. Basta collegare alla prese elettrica la SONOFF S26 e in seguito collegare il vostro dispositivo.

A questo punto sarà possibile controllare la SONOFF S26 attraverso la app eWeLink dedicata per controllare il dispositivo ad essa collegato.

Sarà possibile per esempio decidere un orario di accensione e spegnimento dello stesso, controllarlo via voce (grazie a Google Home e Amazon Alexa) o impostare degli scenari smart integrati nel vostro sistema di domotica.

Grazie a questo gadget sarà possibile ottenere molto di più dai vostri dispositivi, magari datati, ma pronti ad una nuova “giovinezza”.

Perchè acquistarle

La presa di alimentazione SONOFF S26 aggiunge la possibilità di controllare via WiFi elettrodomestici tradizionali che, per età o per mancanza di funzionalità, non includono nativamente il WiFi.

Per esempio sarà possibile controllare da remoto un vecchio climatizzatore semplicemente sfruttando il collegamento alla rete elettrica attraverso una presa di alimentazione SONOFF S26.

Se avete qualche elettrodomestico che vorreste poter controllare via wireless, la SONOFF S26 è una delle soluzioni ideali.

Offerta

Su Aliexpress le valvole termostatiche SONOFF S26 sono in vendita a partire da soli 11 euro cliccando questo link diretto.

È possibile anche scegliere pacchetti che vanno da 2 a 8 pezzi e scegliere il modello di presa elettrica; nello specifico quello dedicato al mercato italiano è il modello F.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.