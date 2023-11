Tesla toglie l’invito a chi condivide questo video di Cybertruck

Arriva un nuovo video sugli interni di Tesla Cybertruck, che il costruttore ha tentato di far rimanere segreti fino al lancio, previsto alla fine di questo mese: il veicolo era stato annunciato a fine 2019. Manca solo qualche settimana all’evento di consegna di Cybertruck, in programma per il 30 novembre quando finalmente Tesla dovrebbe fornire tutti i dettagli sulla versione di produzione del pickup elettrico.

Per apprezzare gli interni non sembra esserci bisogno di attendere fino alla presentazione. Ed infatti, un nuovo video pubblicato sui social media offre uno dei migliori sguardi sugli interni della vettura.

Il contesto del video non è chiaro. Mentre gli ingegneri di Tesla che lavorano con i prototipi si sono mostrati disponibili con le persone che volevano vedere il veicolo e scattare foto, fino ad ora nessuno ha permesso di scattare foto agli interni. Il video, invece, si concentra proprio su questi ultimi.

Jeremy Judkins, che ha condiviso il video su X, afferma che alcune persone invitate all’evento di consegna di Cybertruck stanno vedendosi revocare l’invito da parte del costruttore, questo poco dopo aver condiviso il filmato sui social.

Un tentativo goffo per cercare di fermarne la diffusione, anche perché nel frattempo tra social e YouTube continuano ad arrivare foto e video del veicolo ripreso dentro e fuori, da ogni angolazione.

Tesla is revoking invites to the Cybertruck event to all people that posted this video.

It’s in bad taste to leak stuff like this right before a big event.

I’m not going, so I’ll take the impressions. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/i6VZDbK9HU

— Jeremy Judkins (@jeremyjudkins_) November 15, 2023