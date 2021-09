Presentazione Amazon 28 settembre con nuovi dispositivi in arrivo

Oltre ai nuovi Kindle Paperwhite e Signature Edition appena svelati, Amazon terrà una presentazione hardware il 28 settembre alle ore 18:00 (orario in Italia), dove certamente non mancheranno novità hardware. L’annuncio è ufficiale, dunque può partire il conto alla roverscia.

Il colosso dell’e-commerce ha promesso di condividere durante l’evento le notizie sui suoi ultimi “dispositivi, funzionalità e servizi”, come si legge nell’invito stampa condiviso con Engadget. Oltre a queste novità, Amazon non ha fornito altri dettagli su cosa aspettarsi la prossima settimana e quali saranno esattamente i dispositivi rivelati.

Ovviamente, è possibile fare delle supposizioni, e se dovessimo scommettere punteremmo a ipotizzare una gamma di dispositivi aggiornati, rispetto a quelli presentati lo scorso anno da Amazon in un evento simile. Più nel dettaglio, ricordiamo che lo scorso anno Amazon ha annunciato nuovi altoparlanti Echo, il suo servizio di giochi in streaming Luna, non ancora disponibile in Italia, e i router mesh Eero aggiornati al supporto Wi-Fi 6, oltre ai dispositivi Fire TV.

Ovviamente, anche per quest’anno è possibile aspettarsi qualcosa di simile, con nuovi altoparlanti Alexa al centro dell’evento. Amazon non trasmetterà in streaming il keynote, purtroppo, ma potrete non perdervi nulla della presentazione tornando sulle pagine di macitynet, dove certamente potrete leggere di tutte le novità annunciate.

Se volete dare uno sguardo agli ultimi prodotti rilasciati dalla società, vi invitiamo a partire dalla recensione di Echo Show 8, che potete leggere direttamente a questo indirizzo. Tutte le altre novità, invece, sono raggiungibili cliccando direttamente qui.