Apple progetta AirPods Max che possono rilevare patologie cardiache

Apple ha in cantiere diverse novità legate alla salute e continua a registrare brevetti specifici. Uno degli ultimi individuati sembra fare riferimento a funzionalità per future versioni delle cuffie AirPods Max.

Lo rivela il sito PatentlyApple che ha scovato un brevetto relativo a vari “sistemi e metodi per individuare patologie cardiache”. Uno dei metodi di rilevamento prevede l’uso di microfoni nei padiglioni auricolari e l’elaborazione dei segnali per determinare l’attività cardiaca, sfruttando algoritmi predittivi che consentono di individuare caratteristiche associate a una o più patologie e rischi associati.

Modelli di machine learning (es. reti neurali) possono essere addestrati per individuare patologie cardiache in base all’attività dell’utente, tenendo conto, tra le altre cose, di ultrasuoni, analisi della frequenza cardiaca e dell’afflusso sanguigno per offrire informazioni sul cuore.

Tra le patologie che è possibile individuare, sono citate: bradicardia o tachicardia, ma anche altre anomalie nel battito cardiaco, con specifici algoritmi che permettono di individuare blocchi nell’arteria carotidea.

Anche il semplice monitoraggio della frequenza cardiaca può essere utile in vari ambiti, esempio in quello sportivo. Parametri di questo tipo sono utili e sia per stabilire la corretta intensità dello sforzo fisico, rendendolo efficace ma non pericoloso, sia per monitorarne nel tempo gli effetti che ha sull’organismo. Conoscere la propria frequenza cardiaca è in generale utile per la prevenzione cardiovascolare, controllare aritmie e sapere quando è capire se è il caso di rivolgersi al proprio medico.

In passato Apple ha registrato brevetti nel quale si fa riferimento a futuri AirPods con sensori in grado di misurare biosegnali analizzati in campo biomedicale, quali l’elettroencefalogramma (EEG), l’elettromiogramma (EMG) e elettrooculogramma (EOG), utilizzabili a scopo diagnostico, alcuni dei quali generati durante la contrazione volontaria e/o indotta dei muscoli scheletrici.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.