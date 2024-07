Prime Day, affari d’oro con i minimi storici sui prodotti Apple

Pubblicità

Nel corso del Prime Day non mancano mai gli sconti Apple anche se di solito il periodo migliore per le offerte Amazon sui prodotti della Mela è il Black Friday. Ma questa volta Amazon sembra avere infranto la regole introducendo una lunga serie di promozioni che portano al minimo diversi degli accessori e dei gadget della Mela.

Gli sconti sono molto imporanti. Alcuni arrivano anche a sfiorare il 50% come quelli sugli iPad 2022. Ma se per i tablet possiamo considerare che l’affare, per qualche aspetto, può essere giustificato dal fatto che siamo di fronte ad un dispositivo che è appena uscito di produzione, per altri casi le cose non stanno così.

Vediamo qui di seguito di quali scontri dovreste tenere conto.

Airtag super economici

Se vi serve un Airtag per non perdere nulla (inclusa magari la valigia che spedirete per il vostro prossimo viaggio) ecco l’occasione del Prime Day: un Airtag vi costa solo 22,20 € se comprate la confezione da 4 a 88,90 il prezzo più basso di sempre.

Ricordiamo che gli Airtag sono un sistema particolarmente sofisticato per non perdere qualunque cosa. Una volta registrato l’Airtag su iPhone, verrà collocato dentro all’applicazione a Dov’è, identificato su una mappa assieme a tutto quello che è possibile già oggi trovare con questa applicazione.

iPad M1, affare da prendere al volo

iPad Air 5 con M1 (recensito da Macitynet qui) scende al minimo storico. In ribasso in particolare è l’iPad Air da 64 GB che costa 474€. Si tratta del prezzo più basso della storia, 25 euro meno del precedente minimo.

La promozione riguarda però praticamnete tutti i colori e i modelli della versione precedente di iPad con ribassi che arrivano fino al 32%, come nel caso dell’iPad Air da 256 GB con rete cellulare che scende a 649€.

Ricordiamo che iPad Air di quinta generazione è sostanzialmente identico ad iPad Air di sesta generazione. Il nuovo modello differisce essenzialmente per processore M1 al posto del nuovo M2 e per la fotocamera sul lato corto invece che sul lato lungo.

Dimenticate l’iPad M4, Amazon liquida gli iPad Pro 2022

Potrebbe essere difficile attirare l’attenzione sugli sconti Apple vista la sterminata seri di promozioni che piovono durante il Prime Day, ma se vi dicessimo che gli iPad Pro 2022 sono in sconto quasi al 50% siamo sicuri che alzereste le antenne.

Gli sconti offuscano il fatto che i tablet professionali sono stati rivoluzionati con il lancio delle versioni con processori M4. In promozione c’è un

A colpire, in particolare, è lo sconto del su iPad Pro da 2 TB 11″ che costa 1149 € (-43%). Un affare se si vuole avere un’importante quantità di memoria. Ma in questo caso se si vuole spendere un pochino di meno, ecco i 999€ (-45%) su iPad 11″ da 1 TB.

Nel caso sia il grande schermo di iPad da 12,9″, valutate lo sconto del 49% su iPad Pro da 2 TB che costa 1449€ o quello del 43% sulla versione da 1 TB (1349€).

Prezzi mai visti per gli Airpods

Il ribasso più clamoroso è forse quello sugli Airpods che scendono tutti al minimo: gli Airpods 2 a 90 euro e quello sulle Airpods 3 a 141 € mentre gli Airpods Pro vanno a 213€.

Non staremo qui a darvi indicazioni su che cosa sono gli Airpods, come funzionano, come si distinguono e neppure a consigliarvi i migliori. Certo lo sapete e poi abbiamo un articolo specifico per questo oltre ad avere recensito tutti i modelli (Airpods 2, Airpods 3 e Airpods Pro 2).

Prodotti Beats in liquidazione

Potremmo parlare di prodotti Beats in liquidazione, non fosse che quelli che vanno in scontro al minimo storico per il marchio Apple sono prodotti ancora molto attuali, addirittura recentissimi.

È il caso delle Beats Solo 4, che è l’ultima creazione nel campo delle cuffie del marchio controllato da Apple, sono state appena rilasciate ma grazie al Prime Day le comprate già in sconto: 159,99 euro invece di 229,99 €.

Questo accessorio, come detto, sono un prodotto di nuova concezione, eredi di tanti altri modelli precedenti di cui mantengono il design e il look and feel. Ma nel contempo sono state riprogettate per migliorare vestibilità (sono leggere, appena 217 grammi), autonomia e prestazioni.

Sono molto recenti anche i Beats Studio + sche cendono sotto minimo storico, solo 139,99€ invece che 199€.

Questo modello fa seguito al precedente che Macitynet ha provato qui ma lo migliorano in tutto. In particolare offrono un’autonomia della batteria fino a 36 ore grazie alla custodia di ricarica con USB-C (e non più Lightning), soppressione del rumore (dice Beats) più efficiente di 1,6 volte e una trasparenza migliorata di due volte. ANC e trasparenza sono controllati con un tasto fisico, come i modelli precedenti.

Interessante minimo storico anche per le Beats Studio Pro, probabilmente le migliori cuffie oggi sul mercato per il mondo Apple, superiori dal punto di vista delle funzioni e della tecnologia alle Airpods Max. In occasione del Black Friday erano andate in sconto a 297 €, ora potete comprarle a meno: 249,99 € invece che 399 € (prezzo Apple).

Infine sono al minimo storico (anche se il prezzo era già stato fatto segnare al Black Friday) i Beats Studio Buds, gli auricolari full wireless entry level di Beats nei giorni scorsi erano scesi ad un prezzo bassissimo, soo 109€. Ma ora li comprate addirittura ad un prezzo stracciato: 99€,99, in pratica la metà del prezzo Apple

Accessori Apple, tra Apple Pencili e magic mouse minimo storico

Sono in sconto anche diversi accessori Apple. Non tutti sono al minimo storico, ma il Magic Mouse lo è.A solo 60,76 euro costa 5 euro meno del suo prezzo minimo storico

Il Magic Mouse 2, come dice il nome, è l’erede del Magic Mouse originale. La seconda versione affina le tecnologie e fa fronte ai problemi che aveva manifestato la prima versione. In particolare abbiamo ora una batteria ricavabile interna e la porta lightning per la ricarica veloce.

Da notare che scende al minimo anche la versione in colore nero: 73,14€

Non sono al minimo, ma o lo pareggiano o l’avvicinano le Apple Pencil. In occasione del Prime Day trovate in sconto tre delle quattro oggi sul mercato, la Apple Pencil (94€ sconto del 21%), Apple Pencil di seconda generazione (95,94€, – 34%) e Apple Pencil USB-C (74€ -17%).