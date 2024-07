Razer Snap Tap Mode fa la differenza tra la vita e la morte

Pubblicità

Nel mondo dei videogiochi un millisecondo può rappresentare la distanza tra la vita e la morte di un personaggio e spesso non c’è il tempo sufficiente per alzare il dito da un tasto e schiacciarne un altro: oltre ariflessi e allenamento la modalità Snap Tap Mode di Razer aiuta non poco a fare la differenza.

Tutta la linea di tastiere Razer Huntsman V3 Pro (qui la recensione del modello top), equipaggiata con switch analogici Razer Gen-2, può adesso contare su una modalità in più, lo Snap Tap Mode.

Come funziona Snap Tap Mode

In pratica, con la tecnologia Snap Tap Mode di Razer, la tastiera cambia la priorità dei tasti, attivando il comando all’ultimo tasto schiacciato, questo anche se l’utente non ha ancora rilasciato il dito da un pulsante premuto in precedenza. La soluzione velocizza (alcuni diranno raddoppia, ma dipende dal gioco) la velocità di esecuzione di alcuni comandi, in particolare di quelli che regolano i movimenti laterali.

Ci spieghiamo meglio: per muovere il personaggio di solito si usano i tasti delle lettere WASD: A(sinistra), D (destra), W (avanti) e S (indietro). Con un tastiera tradizionale se un personaggio deve muoversi provvisoriamente a sinistra, terremo schiacciato il tasto A, ma se poi deve andare rapidamente a destra, allora rilasciamo il tasto A e premiamo D.

Invece con le tastiera Razer e Snap Tap Mode basterà premere il tasto D senza dover rilasciare il tasto W, guadagnando quella frazione di secondo che, in alcuni giochi, può essere fondamentale (come ad esempio con Counter-Strike 2.

Maggior controllo

Questo consentirà ai giocatori un maggior controllo sul movimento, perché il tutto avviene con un tasto solo (il secondo), che schiacciato o rilasciato, comanda i movimenti laterali, senza per questo doverne usare due (restando più concentrati su altri elementi del gioco).

Chi non ha mai giocato con titoli molto frenetici penserà che la differenza sia davvero minima e il risultato di una manciata di millisecondi possa non fare la differenza, ma in un combattimento competitivo, dove i giocatori sono esperti, una manciata di millisecondi può diventare lo spazio tra la sopravvivenza o la morte del personaggio, e di conseguenza tra vincere o perdere una partita.

Questa caratteristica, che si ottiene in concomitanza con i driver Synapse (disponibili solo su Windows) si unisce alle grandi caratteristiche della tastiera come le funzioni di attivazione rapida e attuazione regolabile: in pratica la tastiera permette di definire con estrema precisione il grado di attivazione dello switch, da 0,1 a 4,0 mm, lasciando così ad ogni utente la libertà di schiacciare i tasti nel miglior modo possibile.

Snap Tap è nelle tastiere Razer Huntsman V3, modelli e prezzi

Razer Huntsman V3 Pro è probabilmente una delle tastiere gaming più sofisticate al mondo, ed venduta in tre modelli: Razer Huntsman V3 Pro (versione estesa) prezzo di listino 289,99 euro, Razer Huntsman V3 Pro TKL (senza tastierino numerico) di listino a 249,99 ora in sconto, infine Razer Huntsman V3 Mini (compatta 60%) di listino a 209,99 euro.

La tastiera è ufficialmente compatibile con Windows, per via dei driver Synapse 3, ma grazie ai pattern preconfezionati e all’attivazione tramite l’hardware dei tasti, è possibile usarla anche su macOS.