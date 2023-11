JLab Go Air a 14,99, migliori auricolari economici oggi te li regalano

Se volete un paio di auricolari ad un prezzo davvero stracciato ma capaci di competere con modelli che costano tre volte di più, oggi su Amazon trovate al prezzo miglio che abbiamo visto i JLab Go Air: 14,99€.

Precisiamo subito che non stiamo parlando dei classici auricolari cinesi senza marca ma di un prodotto di uno dei prodotti di punta di Jlab, un marchio che ha molta visibilità sul mercato americano e inglese dove è presente anche nei negozi. I JLab Audio Go Air non sono tra i più recenti auricolari di Jlab ma restano accessori da tenere in elevata considerazione: noi stessi, qui su Macitynet, li abbiamo inseriti nella nostra classifica dei migliori auricolari economici.

I JLab Audio Go Air tutto quel che serve: una custodia a ricarica rapida, peso ridottissimo, buona vestibilità, connessione automatica, ottima autonomia (fino a 9 ore di riproduzione continua) e un’eccellente qualità musicale se si considera il prezzo grazie al driver al neodimio da 8 mm. C’è anche un sistema di equalizzazione senza app: Signature, Balanced e Bass Boost EQ di JLab.

Hanno anche controlli touch efficienti e un valido isolamento dal rumore circostante anche senza un sistema di soppressione attiva. Un auricolare funziona anche da solo se si toglie l’altro. Tra i difetti c’è un consistente lag Bluetooth il che li rende non troppo adatti per il video.

I JLab Audio Go Air costerebbero 40€, ma oggi oggi costano solo 14,99€. Un prezzo stracciatissimo.