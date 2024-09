Caricabatterie mai visto, 240W, regolazione potenza, controllo Internet, sconto a 135€

Pubblicità Il più potente, flessibile oltre che recente dei caricabatterie Anker va in sconto. Parliamo dell’Anker Prime 250W, un “mostro” capace di ricaricare di tutto che in sconto costa 135 € con caratteristiche mai viste. Questo accessorio per la scrivania è quanto di più sofisticato e utile per un’utenza professionale si possa pensare. Come abbiamo accennato arriva fino a 250W complessivi. Questa potenza è più che sufficiente, ovviamente, per ricaricare un MacBook Pro di ultima generazione che assorbe 140W. Infatti una delle sue porte fornisce proprio questa potenza. Ma è quando si provano a collegare tanti dispositivi che Anker Prime 250W manifesta la sua particolarità. Una delle porte indipendentemente da quanti dispositivi sono collegati, fornisce sempre almeno 100W. Quando si collegano tutti i dispositivi ci sono sempre altre tre porte che forniscono 45W e altre due che forniscono 22,5W. Che cosa significa questo? Che potrete sempre ricaricare un computer ad alte richieste di potenza e poi tre altre macchine o dispositivi che sono solo un po’ meno esigenti. Ad esempio tre MacBook Air, o due iPad (anche Pro) e un MacBook Air che saranno così ricaricati praticamente al top. Per soprannumero avrete anche due altre porte capaci di ricaricare due tablet o due cellulari. L’aspetto più interessante è che a disposizione c’è anche una manopola che permette di regolare il flusso di energia assicurando un’erogazione della potenza adatta ad ogni dispositivo. In pratica potrete assegnare la priorità di potenza a ciascuna porta, secondo quel che avrete collegato. Come se questo non bastasse, potete anche controllare o regolare lo stato di ricarica via Internet. Il display LCD da 2,26” visualizzare lo stato della ricarica in tempo reale oppure funzionare anche come orologio quando non serve visualizzare le informazioni. La stazione di ricarica Anker Prime 250W, costerebbe 160€. La comprate in sconto a 135€ cliccando l’apposito sconto che trovate nella pagina.

Offerte Speciali MacBook Air M2 torna a 949 euro, è minimo storico Amazon sconta sullo sconto Apple per il MacBook Air M2 da 256 GB: lo pagate solo 949 euro. È il minimo storico per questo modello

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.