Prime Day: i 13 prodotti top delle prime 12 ore, da iPhone 12 all’asse da stiro Foppa Pedretti

Siamo a quasi alla metà della prima due giorni di sconti del Prime Day ed è già tempo di fare un piccolo bilancio delle offerte più “gettonate”. Si tratta in grande parte di prodotti di elettronica, ma anche di prodotti e accessori per la casa. Vediamo questa classifica così come poco fa ci è stata comunicata da Amazon stessa.

Apple iPhone 12 (128GB)

Gli iPhone 12 (e iPhone 12 mini) sono uno dei prodotti di punta del Prime Day. Non c’è certo bisogno di dire ai nostri lettori di che cosa si tratta. Sono telefoni molto simili agli iPhone 12 Pro da cui si differenziano essenzialmente per la fotocamera e per i materiali della cassa. I prezzi sono al minimo storico per tutti i tagli di memoria e dei colori. Partire da qui per l’acquisto.

LG 27GN800 UltraGear Monitor PC Gaming 27″

Tra i prodotti più venduti, non sorprendentemente, c’è anche questo monitor da gioco. Si tratta di un display con prezzo da fascia media ma che si distingue per specifiche top. È un quadhd 2560 x 1440, flicker safe, anti glare, Hdr 10 (high dynamic range), con luminosità di 350 cd/m², colore calibrato, tempo di risposta 1 ms (gtg). Il pannello ips LED offre una visione ottima da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori – srgb 99%). Lo pagate 259,99 euro.

OnePlus 8T

Questo smartphone è considerato uno dei top nel mondo Android per l’eccezionale potenza e l’altrettanto eccezionale prezzo uniti ad una serie di caratteristiche come Warp Charge da 65 W, Display Ultra Smooth 6.55″ 120Hz e la fotocamera frontale da 16 MP con sensore posteriore primario da 48 MP a stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) + obiettivo ultra grandangolare da 16 MP, macro da 5 MP e obiettivo monocromatico da 2 MP. Ha 8 GB di RAM + 128 GB con procesore mobile Qualcomm Snapdragon 865 5G per prestazioni di punta ultra potenti. Costa 495 euro invece che 599 euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

In sconto e tra i più venduti del giorno c’è anche il Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen. Se vi interessa potete leggere la nostra presentazione ma in generale possiamo dire che si tratta di un tablet interessante per didattica e lavoro a distanza con un prezzo alla portata di tantissime tasche. Amazon per il Prime Day lo presenta a 249 euro.

Apple Watch Series 6

Nella giornata di oggi sono in sconto molto tangibile per la prima volta anche gli Apple Watch 6. Anche qui, come per gli iPhone, non c’è bisogno di spiegare ai nostri lettori di che cosa si tratta visto che è l’ultimo modello dell’Apple Watch, simile per alcuni versi ad Apple Watch 5 ma con qualche novità come la misurazione dell’ossigeno nel sangue. I prezzi partono da 369 euro per la versione da 40mm, ma trovate al minimo storico tutti i modelli GPS.

Samsung TV AU7190 Smart TV 43”

Tra i prodotti più venduti della giornata di oggi ci sono anche diversi TV. Uno dei più economici ed interessanti è il Samsung TV AU7190. Questo TV, predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, è basato sul sistema operativo TIZEN, offre il meglio dell’intrattenimento e dello sport in streaming con Netflix, Disney+, Dazn , lo schermo (dice Samsung) “ha colori più intensi, naturali e realistici e vivi un’esperienza visiva senza precedenti anche grazie al processore Crystal 4K”. Costa 369 euro invece che 479 euro

GoPro Pacchetto HERO8 Black

L’offerta GoPro, di cui abbiamo parlato questa mattina, è stata sorprendentemente tra le più vendute. Registra video una risoluzione compresa tra 1080p e 4K, e supporta anche la tecnologia HyperSmooth 2.0, che permette video ancor più stabilizzati. Nella versione in offerta include un bundle completo di accessori a 289 euro.

ECOVACS DEEBOT OZMO920

Ecovacs è ormai un leader nel mercato dei robot per la casa e un legittimo leader assieme ai grandi del settore come Roomba. Nel corso della due giorni di sconti e promozioni abbiamo diversi robot Ecovacs in sconto, ma quello più venduto in queste ore è OZMO 920. Di questo accessorio che aspira e lava abbiamo detto tutto il bene possibile in una recensione, che potete usare anche per approfondire funzionamento, peculiarità e (pochi) difetti. Detto in sintesi qui possiamo semplicemente dire che è un prodotto quasi perfetto specialmente in rapporto al costo che presenta oggi. Costa 249 euro

Electrolux Condizionatore Portatile

Il caldo è esploso e cade a fagiolo il lancio di questa promozione su un condizionatore Electrolux. La capacità nominale di raffreddamento è di 10.874 btu/h. Ha un display digitale a LED bianchi telecomando dotato di LCD self evaporative system: smaltimento da tubo espulsione aria della condensa filtro antipolvere 4 modalità di funzionamento. La rumorosità è ridottissima: solo 60db alla massima velocità. Piccole le dimensioni 38.5 x 47.6 x 71 cm. Costa 294,99 euro

Revoe 551691 Dirt Vtc

La bici elettrica è un sogno di molti e finisce così nella top 10 di questa prima mezza giornata. La promozione è sulla REVOE Dirt Vtc (foto in alto), una bicicletta “all terrain” capace di andare indifferentemente su strada asfaltata che su una strada sterrata. Non è una bicicletta per montagna o strade sconnesse, ma le gomme “fat” 20X4.0 e la potenza la rendono adeguata per un percorso in campagna. È pieghevole e viene data come in grado di arrivare fino a 40 KM con una velocità massima di 25 Km/h. Ha batteria a rimovibile e protetta da chiave, luci LED anteriori e posteriori e portapacchi. La REVOE Dirt Vtc costa 629 invece che 729 €

Kenwood KVL8300S Impastatrice Planetaria

Kenwood sta alle impastatrici planetarie come Mercedes alle berline. Realizza prodotti solidi, eleganti, funzionali, potenti e iconici. La KVL8300S Titanium XL rappresenta proprio un accessorio con queste caratteristiche con tutto quel che serve per dare un aiuto in cucina anche al più esperto dei cuochi o delle cuoche. Ha una potenza di impasto di 1700 W, è realizzata in metallo pressofuso con finitura in acciaio spazzolato, la ciotola in acciaio (illuminata) inox contiene fino 6.7 litri di prodotto da lavorare. Oggi vi costa 439,99 euro.

Hoover FD22RP Freedom 2 in 1

Hoover nel campo degli aspirapolvere wireless non è forse famosa quanto Dyson, ma si tratta di un marchio primario per la casa che sa costruire prodotti eccellenti e questo FD22RP Freedom rappresenta proprio questo: un elettrodomestico eccellente, soprattutto in rapporto al prezzo che costa in sconto in questo Black Friday. Freedom, come dice il nome, è due in uno a tecnologia ciclonica che funziona a batteria per la massima flessibilità di utilizzo. L’alimentazione permette fino a 25 minuti di autonomia, sufficiente per eseguire la pulizia di un piccolo appartamento. Il prezzo di 89,99 euro è eccellente. Il suo prezzo normalmente veleggia intorno ai 130 €.

Foppapedretti Assai Asse da Stiro in legno Naturale

Foppapedretti è sinonimo di prodotti in legno, realizzati con grande cura in un contesto perfettamente minimalista che punta alla funzionalità e alla solidità. Amche questo asse da stiro, probabilmente uno delle creazioni di punta della azienda bergamasca, rientra alla perfezione in questo stilema. È realizzato in legno massiccio di faggio verniciato. Il piano di lavoro è in multistrato di pioppo con posizione regolabile in altezza a tre posizioni. È anche dotato di ripiano inferiore utile per riporre la biancheria e di una griglia estraibile per riporre i ferro estraibile. Il prezzo in sconto è di 85,49 euro contro un prezzo che nella norma di aggira intorno ai 130 euro (anche se il listino è di 187 euro.)

