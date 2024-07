Prime Day, tutte le offerte sulle Bici Elettriche e accessori Nilox, Engwe, Schiano, Moma, Eleglide

Pubblicità

Il Prime day è l’occasione per ottenere interessanti sconti su tante categorie di bici, elettriche e non e tanti accessori per chi vuole utilizzare le due ruote per divertimento, per stare in forma o per raggiungere il luogo di lavoro senza l’assillo del parcheggio e inquinare il meno possibile.

Tra i marchi che propongono sconti troviamo Nilox, F.lli Schiano ed Eleglide mentre Engwe lascia i prezzi invariati ma propone agli acquirenti un pacchetto speciale di accessori Prime Day per una circolazione più comoda e sicura sulle due ruote.

Tra i modelli che ci sentiamo di raccomandarvi tra quelli in offerta troviamo moma bikes, Bicicletta MTB Elettrica VAE con cerchi da 27.5”, telaio in Alluminio, cambio SHIMANO ALTUS 24v, Sospensioni sul fontale, Freni a Disco idraulico e Batteria integrata al Litio da 48V 13Ah utilizzabile in qualsiasi condizione del terreno e adatta a gite su sterrato, mulattiere e pure in città.

Altro modello da segnalare è Engwe P20, piccola ma pieghevole e solida con batteria Rimovibile, da 36V 9.6Ah per 100km di autonomia in condizioni iduali. Grazie al motore da 250W e al sensore di coppia la trasmissione della potenza di pedalata viene immediatamente trasferita alle ruote con una immediatezza che non ha pari. Ottimo sistema frenante. Il peso ridotto di 18.5 kg e la maneggevolezza da piegata ne fanno un ottima due ruote per Commuter o compagna di viaggio per camper, barche o per chi deve parcheggiare lontano dal lavoro in città.

Segnaliamo inoltre Eleglide T1 Step-Thru con Batteria 13Ah una bicicletta elettrica che potremmo definire universale tra trekking e guida in città grazie alle sue sospensioni anteriori a prova di buche ma anche di pavè, cerchi da 27,5″, cambio 7 marce e portapacchi posteriore sia per la spesa giornaliera che i borsoni di una escursione in collina, Il motore ha una coppia di 50 Nm.

NILOX

A 564,00 € invece di 699,00 € | sconto 19% – fino a 17 lug 24

A 629,00 € invece di 749,00 € | sconto 16% con Coupon Speciale = coupon – fino a 17 lug 24

A 948,99 € invece di 1.099,00 € | sconto 14% – fino a 17 lug 24

DENVER DISCOVERY

A 589,90 € invece di 679,99 € | sconto 13% – fino a 17 lug 24

ELEGLIDE

A 699,00 € invece di 899,99 € | sconto 22% – fino a 17 lug 24

A 799,00 € invece di 899,00 € | sconto 11% – fino a 17 lug 24

A 819,00 € invece di 929,99 € | sconto 12% – fino a 17 lug 24

A 849,15 € invece di 1.049,99 € | sconto 19% – fino a 17 lug 24

A 849,15 € invece di 1.049,99 € | sconto 19% – fino a 17 lug 24

ENGWE

A 999,00 € invece di 999,00 € | sconto 0% – fino a 17 lug 24

A 1.099,00 € invece di 1.099,00 € | sconto 0% – fino a 17 lug 24

A 1.099,00 € invece di 1.099,00 € | sconto 0% – fino a 17 lug 24

A 1.499,00 € invece di 1.599,00 € | sconto 6% – fino a 17 lug 24

F.LLI SCHIANO

A 699,00 € invece di 819,00 € | sconto 15% – fino a 17 lug 24

A 699,00 € invece di 799,00 € | sconto 13% – fino a 17 lug 24

A 699,00 € invece di 799,00 € | sconto 13% – fino a 17 lug 24

A 749,00 € invece di 839,00 € | sconto 11% – fino a 17 lug 24

A 849,00 € invece di 939,00 € | sconto 10% – fino a 17 lug 24

A 849,00 € invece di 1.009,00 € | sconto 16% – fino a 17 lug 24

A 849,00 € invece di 999,00 € | sconto 15% – fino a 17 lug 24

A 869,00 € invece di 949,00 € | sconto 8% – fino a 17 lug 24

A 1.039,00 € invece di 1.199,00 € | sconto 13% – fino a 17 lug 24

A 639,00 € invece di 749,00 € | sconto 15% – fino a 17 lug 24

A 669,00 € invece di 799,00 € | sconto 16% – fino a 17 lug 24

A 719,00 € invece di 849,00 € | sconto 15% – fino a 17 lug 24

A 959,00 € invece di 1.149,00 € | sconto 17% – fino a 17 lug 24

MOMA

A 1.116,99 € invece di 1.499,99 € | sconto 26% – fino a 17 lug 24

BICI MUSCOLARI

A 169,00 € invece di 229,99 € | sconto 27% – fino a 17 lug 24

A 189,90 € invece di 229,99 € | sconto 17% – fino a 17 lug 24

A 84,90 € invece di 99,90 € | sconto 15% – fino a 17 lug 24

A 84,90 € invece di 99,90 € | sconto 15% – fino a 17 lug 24

