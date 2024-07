Prime Day, Marshall Stanmore II lo speaker che vuole essere un ampli scontato del 50%

Pubblicità Se volete avere uno speaker di alta qualità, potente, originale nel design e perfetto per personalizzare come si faceva una volta con gli “altoparlanti” la musica, ecco qui l’offerta per voi: il Marshall Stanmore II a 189,99 €. Quello che va in sconto di quasi il 50% rispetto al prezzo di listino è secondo solo solo al Woburn per potenza e qualità musicale. Frutto delle tecnologie e dell’esperienza dell’iconico produttore britannico, noto per essere il partner tecnico di tante star internazionali cel rock e del pop, quando queste si esibiscono nei concerti, Stanmore II è infatti sufficientemente piccolo per essere collocato ovunque ma nello stesso tempo perfetto se si vuole avere musica ad alto volume. Marshall Stanmore II ha caratteristiche di assoluto rilievo tra cui tre speaker con suono multidirezionale , potenza fino a 80W. L’aspetto di maggior interesse che distingue lo Stanmore II da tutto il resto del mercato sono i controlli analogici, tre pomelli che consentono di regolare il volume, i bassi e gli alti. Qualche cosa che non siamo più abituati a vedere. A prima vista potrebbe trattarsi di un amplificatore per chitarra, un mondo che Marshall conosce bene Sempre per ricordare i vecchi tempi abbiamo anche un ingress RCA e un ingresso con connetore da 3,5mm, alternativi alla connessione Bluetooth 5.0. Marshall Stanmore II è stato oggi sostituito da Stanmore III, ma le differenze sono pochissime. La nuova versione costerebbe 399 €, per il Prime Day il suo parente strettissimo costa solo 189€. Click qui per comprare

