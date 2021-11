Belkin Boost Charge Pro carica al volo Apple Watch 7

C’è una nuova stazione di ricarica per dispositivi Apple in casa Belkin: si chiama Boost Charge Pro e può ricaricare contemporaneamente iPhone, AirPods e Apple Watch da un’unica postazione, senza fili e con un solo alimentatore.

Questo significa non soltanto averli tutti localizzati nello stesso posto ma occupare anche una sola presa elettrica e col vantaggio di poter sfruttare la tecnologia di ricarica ad alta velocità di Apple. Questo perché è stato progettato per poter ospitare il caricatore MagSafe compatibile con gli iPhone delle serie 12 e 13 e il caricatore magnetico di Apple Watch, in modo tale da massimizzare la velocità di carica per entrambi i dispositivi.

Per quanto riguarda Apple Watch poi c’è da fare un’ulteriore precisazione, ovvero che la ricarica rapida è compatibile esclusivamente con Apple Watch Serie 7 (la batteria viene portata da 0% a 80% in 45 minuti), mentre per gli altri modelli restano validi i tempi di ricarica standard. Inoltre il sistema è costruito per far sì che la piastra possa essere anche sollevata in modo da abilitare la modalità Notte.

Mentre iPhone e Apple Watch si caricano posizionandoli nei rispettivi caricatori posti ai lati della base, gli AirPods possono essere ricaricati posizionando la custodia abilitata alla ricarica wireless sulla piastra posizionata al centro del Belkin Boost Charge Pro, riconoscibile perché leggermente in rilievo rispetto al resto della superficie. Non essendoci l’allineamento magnetico, l’azienda ha predisposto un indicatore LED per notificare all’utente quando gli AirPods sono posizionati correttamente e sono in carica.

Tecnologia a parte, questa base di ricarica è caratterizzata da un moderno design minimalista che riduce l’ingombro al minimo e dona allo stesso tempo un tocco di stile al qualsiasi ambiente, grazie alle finiture cromate e ai morbidi dettagli in silicone. E’ abbastanza compatto da poter essere facilmente riposto in una borsa per il trasporto e portarsela eventualmente anche in vacanza.

Belkin Boost Charge Pro è in preordine a 149,95 dollari (circa 130 euro) e nell’acquisto sono inclusi due anni di garanzia, che comprende anche la riparazione o la sostituzione dei dispositivi elettronici danneggiati da una carica elettrica mentre erano correttamente collegati alla base, fino ad un massimo di 2.000 euro.