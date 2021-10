La ricarica veloce di Apple Watch Series 7 richiede un alimentatore USB-C PD da 5W o superiore

Il nuovo Apple Watch Series 7 offre una ricarica più rapida del 33% rispetto al precedente modello, ma per sfruttare questa peculiarità è richiesto un alimentatore USB-C PD da 5W o superiore.

Tra le novità-chiave di Apple Watch Series 7, Apple indica il display Retina always-on fino al 70% più luminoso al chiuso rispetto a Apple Watch Series 6, un display 50% più ampio di quello di Apple Watch Series 3, le dimensioni del nuovo display con bordo rifrangente che consente ai quadranti e alle app a tutto schermo di diventare tutt’uno con la curvatura della cassa. È il primo Apple Watch ad avere una resistenza alla polvere di grado IP6X, e mantiene sempre una resistenza all’acqua di 50 metri (rating WR50).

Apple riferisce che offre un’autonomia di 18 ore con una sola ricarica; la ricarica è il 33% più veloce rispetto a Apple Watch Series 6 grazie alla nuova architettura e al cavo magnetico USB-C per la ricarica rapida e che in 45 minuti l’orologio è in grado di recuperare l’80% della carica.

In un documento di supporto individuato da MacRumors, Apple riferisce che per sfruttare appieno la ricarica rapida, l’Apple Watch Series 7 richiede un alimentatore che supporta l’USB Power Delivery (USB-PD) di 5W o superiore.

Apple non include di serie l’alimentatore nella scatola; per la ricarica è possibile usare un alimentatore che abbiamo già o acquistarne uno; Apple suggerisce l’uso di suoi alimentatori USB-C da 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W o 96W. Dal documento di supporto si evince che è possibile usare anche alimentatori USB-C di terze parti purché supportino il protocollo USB Power Delivery. Sugli alimentatori Apple c’è una dicitura che consente di individuare la potenza in W.