Problema scheda madre su MacBook Air 2018, Apple li sta risolvendo

Apple ha individuato un non meglio precisato problema nella scheda logica di “un numero molto piccolo” di MacBook Air 2018. Lo riferisce Macrumors citando documenti distribuiti internamente agli Apple Store e ai rivenditori autorizzati.

Non c’è un annuncio ufficiale ma da questi presunti documenti interni si evincerebbe che Apple sostituisce gratuitamente la scheda logica dei MacBook interessati e che sta inoltre mandando una mail agli utenti interessati spiegando che possono beneficiare della sostituzione della scheda logica dei MacBook. Non è ad ogni modo chiaro quale sia il bug: mancano dettagli e sintomi attinenti al problema.

Gli utenti dei MacBook Air 2018, totalmente rinnovato lo scorso anno in sostituzione del glorioso modello precedente, possono visitare il sito web di supporto Apple e ottenere supporto e ricevere assistenza. Il supporto Apple è probabilmente in grado di evidenziare se ci sono problemi o no, dopo l’indicazione del numero di serie del computer. Per ottenere il numero di serie basta aprire il menu Mela e selezionare “Informazioni su questo Mac”: il numero di serie è indicato nell’ultima riga della finestra che appare.

Dai documenti di supporto Apple per i riparatori, si percepisce che la Mela autorizza la riparazione gratuita dei MacBook Air fino a quattro anni dalla data di acquisto. Ovviamente Apple limita l’intervento alla sola scheda logica: non effettua interventi gratuti su danni accidentali o di altro tipo non coperti dalla garanzia.

Sul sito Apple non è al momento presente nessuna indicazione specifica, elemento che lascia immaginare che il problema riuarda un numero molto ristretto di macchine. A questo indirizzo i dettagli su come comportarsi prima di portare il proprio computer ad Apple o a un centro assistenza autorizzato.