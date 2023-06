Dai creatori del Trono di Spade arriva la serie Il Problema dei 3 Corpi

Netflix ha appena svelato il primo trailer della serie di fantascienza intitolata Il problema dei 3 corpi durante l’evento Tudum dedicato ai fan, annunciando anche il mese della premiere, gennaio 2024. Si tratta di un piccolo ritardo rispetto alle aspettative, dato che inizialmente si prevedeva la messa in onda entro quest’anno.

Se il nome dello show suona familiare è perché ci sono due ragioni principali. In primo luogo, i produttori della serie sono i creatori dell’amata serie Il Trono di Spade – Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss, insieme ad Alexander Woo. Nonostante le critiche ricevute per l’ultima stagione del famoso epico fantasy di HBO, Benioff e Weiss sono ancora una presenza nota che potrebbe attirare l’attenzione degli spettatori.

In secondo luogo, Il Problema dei 3 Corpi è basato sul primo libro della trilogia di grande successo, proprio come Game of Thrones, ma questa volta la storia è già completa. La serie di libri, scritta dallo scrittore cinese Liu Cixin, è considerata una delle più acclamate epopee di fantascienza degli ultimi anni, il che lascia presagire qualcosa di straordinario per questa trasposizione televisiva.

Il trailer

Netflix ha lanciato un trailer che abbonda di immagini suggestive, mettendo in secondo piano la trama. Del resto, va bene così, perché chi desidera anticipazioni sulla trama, può semplicemente leggere i libri. Tra gli attori protagonisti della serie ci saranno Benedict Wong (The Martian, Doctor Strange), Eiza González (Baby Driver) e alcuni volti noti di Game of Thrones, come John Bradley e Liam Cunningham.

L’uscita potrebbe sembrare lontana, ma non troppo, dopo tutto: si dovranno attendere sei mesi circa per poter dare il via alle maratone di visione. I fan sperano che Benioff e Weiss possano riconquistare la fiducia del pubblico con questa serie.

In ogni caso, si tratta sicuramente un’idea più affascinante rispetto al bizzarro progetto Confederate, che trattava di storia alternativa e schiavitù e che la coppia stava portando avanti su HBO, progetto cancellato nel gennaio del 2020.

Meccanica celeste e libri

