Roborock S7 Max Ultra pulisce casa e sé stesso

Roborock S7 Max Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che vanta design a doppia spazzola e forte potenza di aspirazione dello sporco. L’aspirazione da 5500pa combinata con il sollevamento automatico della spazzola principale totalmente in gomma, indicata come ideale per i pavimenti irregolari, è in grado di ripulire superfici e tappeti da polvere e capelli, oltre che di evitare gli aggrovigliamenti.

Un sistema di lavaggio a vibrazione denominato “VibraRise” permette di sfregare il pavimento a una frequenza di 3.000 volte al minuto, promettendo di eliminare anche le macchie più ostinate dal pavimento.

S7 Max Ultra ha sua stazione base universale, supporta le funzionalità di lavaggio automatico e di asciugatura del panno, raccoglie automaticamente la polvere, ripulisce autonomamente la stazione base ed effettua in automatico anche il riempimento della tanica dell’acqua e la ricarica.

In questo modo il robot risolve problemi quali la difficoltà del risciacquo del panno e la pulizia frequente del comparto della polvere, e si evita anche la proliferazione di batteri e l’emissione di cattivi odori dal panno bagnato, con conseguente riduzione di tutti i lavori di manutenzione extra.

Il sistema di navigazione a bordo basato su LiDAR consente di delegare tutta l’attività di pulizia dei pavimenti a S7 Max Ultra, in grado di creare mappe dettagliate per pianificare il miglior percorso di pulizia.

Il produttore riferisce che S7 Max Ultra è dotato di “avanzata tecnologia reattiva” per evitare gli ostacoli, che vengono identificati e aggirati con precisione. Supporta la ricarica durante le fasce orarie più convenienti e gli utenti possono scegliere gli orari meno costosi, per ridurre le spese e una maggior ecocompatibilità.

S7 Max Ultra può anche essere collegato ad Amazon Alexa; è possibile creare programmi di pulizia personalizzati, impostare un’area da evitare o la mappatura 3D. L’elettrodomestico è inoltre in grado di dare suggerimenti per la pulizia, come il trattamento in profondità di tappeti, oltre che dei pavimenti.

Roborock S7 Max Ultra è disponibile sia nella variante di colore nero sia in bianco. Il prezzo di listino è di 1199 euro ma nel momento in cui scriviamo è offerto in promozione lancio su Amazon a 949,00 euro.