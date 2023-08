Apple potrebbe comprare ESPN, emittente che si occupa di sport

Secondo l’analista Dan Ives, ESPN (Entertainment & Sports Programming Network) – emittente televisiva statunitense che trasmette programmi dedicati unicamente allo sport 24 ore su 24 – è “perfetta” per Apple TV+ e prevede che la Casa di Cupertino l’acquisirà nel giro di sei-nove mesi.

L’affermazione dell’analista è stata fatta nell’ambito del programma “Last Call” di CNBC.

ESPN è attualmente di proprietà di The Walt Disney Company ma secondo indiscrezioni quest’ultima intende vendere vari asset, nell’ambito di vari tagli previste alle spese; tra le iniziative che The Walt Disney Company intende attuare, c’è la vendita di ESPN a qualche partner; Disney è a quanto pare in trattativa con NFL, NBA e MLB per convincerle queste ad acquisire in comproprietà l’emittente che si occupa di sport.

Contenuti come quelli offerti da ESPN, permetterebbero a Apple di dare una spinta ai servizi in streaming. Secondo le stime di Ives, Apple TV+ dovrebbe vantare attualmente circa 50 milioni di abbonati; numeri ufficiali non sono noti giacché Apple non ha mai indicato dati specifici.

“Il forte interesse verso contenuti sportivi dal vivo, rimane un punto focale per Cupertino per il suo futuro nello streaming, e consentirebbe di rafforzare ulteriormente la sua offerta tra i 2 miliardi di utenti della sua imponente base di installata di dispositivi in tutto il mondo”, ha riferito Ives. “Riteniamo che la risposta e il modello che più si adatta a Apple siano gli asset della grande risorsa ESPN che potenzialmente potrebbe essere in un modo o l’altro messa sul tavolo (dal CEO Bob Iger, NDR), con il Consiglio di Amministrazione (di Apple, ndr) che nei prossimo mesi guarderà attentamente agli asset-core di Disney”.

Apple conosce l’importanza strategica degli eventi sportivi: il numero di abbonati a MLS Season Pass su Apple TV è recentemente raddoppiato con il debutto di Lionel Messi nell’Inter Miami CF e nella Major League Soccer.

