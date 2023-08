Le funzionalità PDF di iPadOS 17 potrebbero sostituire le app PDF di terzi

Apple ha annunciato il rilascio di iPadOS 17. Pur introducendo diverse nuove funzionalità, una di queste semplifica notevolmente il lavoro con i PDF. Questo aggiornamento permette di svolgere numerose operazioni sui PDF senza ricorrere a strumenti professionali. Si potrebbe ritenere che iPadOS 17 copra tutte le tue esigenze, ma in realtà ci sono molte altre funzionalità e vantaggi che un editor PDF professionale di terze parti può offrire.

In questo articolo, illustreremo i motivi per cui le funzionalità PDF di iPadOS 17 non possono eguagliare un solido editor PDF di terze parti. Analizzeremo le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di entrambi gli strumenti.

Cosa puoi fare con le funzionalità di modifica PDF di iPadOS 17?

Prima di immergerci nell’argomento principale, vediamo quali sono le possibilità offerte da iPadOS 17 per la modifica dei PDF.

iPadOS 17, recentemente presentato da Apple, introduce funzionalità di editing di base migliorate. Con iPadOS 17, le attività di base che puoi eseguire includono:

Scansione delle immagini in PDF: Su iPadOS 17, è possibile utilizzare l’app della fotocamera o l’app File per convertire immagini in PDF. Puoi anche regolare colore, luminosità e contrasto delle immagini scansionate.

Lettura e annotazione PDF: iPadOS 17 permette di utilizzare lo strumento di markup per leggere e annotare PDF con strumenti di base come aggiunta di testo, matita, forme, evidenziatore, gomma e lazo. È possibile, inoltre, personalizzare colore, dimensioni e opacità degli strumenti di annotazione.

Compilazione e firma di PDF: L’aggiornamento facilita la compilazione e la firma di moduli o documenti PDF, sfruttando anche la Apple Pencil o il tocco del dito.

Altre funzionalità comprendono inserimento o eliminazione di pagine PDF, compressione di PDF, invio di PDF tramite email, protezione dei PDF con password e molto altro.

Tuttavia, queste funzioni potrebbero non bastare a chi lavora intensamente con i PDF e necessita di strumenti più avanzati. Questi utenti potrebbero trovare limitazioni in termini di funzionalità, flessibilità e qualità.

Se hai bisogno di più che semplicemente visualizzare e annotare i PDF sul tuo iPad, potresti voler considerare un editor PDF professionale, come UPDF per iPad, anziché affidarti a un’app PDF base.

UPDF è una scelta migliore di iPadOS 17 per la gestione dei documenti PDF

UPDF è un editor PDF professionale e multipiattaforma che va ben oltre la semplice visualizzazione e annotazione dei file PDF. È dotato di molteplici funzionalità e vantaggi che non troverai in una semplice app PDF o in iPadOS 17.

Modifica tutti gli elementi in PDF

Con UPDF, sia per iOS, iPadOS, Android, Windows e Mac, hai il pieno controllo dei tuoi PDF. La gamma di strumenti di annotazione è vasta, e c’è anche la possibilità di proteggere i PDF con varie misure di sicurezza.

Se lavori frequentemente con file PDF, UPDF potrebbe essere l’opzione ideale, offrendo una gamma completa di funzionalità avanzate.

Molti più strumenti di annotazione e un elenco di annotazioni

UPDF dispone di un ricco set di strumenti di annotazione che ti consentono di contrassegnare i tuoi file PDF con evidenziazioni, timbri, forme, matite, note adesive, firme e altro ancora. Puoi anche modificare il colore, le dimensioni, l’opacità e l’ordine degli strumenti di annotazione. Inoltre, ti consente di utilizzare l’elenco delle annotazioni per navigare e gestire rapidamente le tue annotazioni.

Proteggi PDF

Con UPDF per iOS puoi impostare una password di apertura sui PDF. Questa app dispone anche di uno spazio dedicato alla privacy, permettendoti di proteggere foto, video o qualsiasi file da accessi non autorizzati. UPDF ti consente di crittografare i tuoi file PDF con password o certificati.

Gli utenti scelgono UPDF per sfruttare lo spazio di privacy su iOS, archiviando foto, video o qualsiasi file in una cartella sicura e nascosta, accessibile solo tramite password o impronta digitale. Inoltre, con UPDF per desktop, puoi stabilire autorizzazioni per limitare operazioni come la stampa, la copia o la modifica dei tuoi file PDF.

UPDF è fondamentale per chiunque lavori frequentemente con file PDF, grazie alle sue numerose funzionalità capaci di migliorare la tua esperienza con i PDF.

Confronto delle funzionalità PDF su iPadOS 17 e UPDF

Quando lavori con documenti PDF su iPad, sia UPDF che iPadOS 17 presentano caratteristiche, vantaggi e limiti distintivi. Esaminiamoli una di fianco all’altro..

Caratteristiche Funzionalità PDF di iPadOS 17 UPDF Sistemi supportati iPad OS iPadOS, Windows, Mac, iOS, Android Leggi PDF Apri e visualizza PDF ✅ ✅ Crea PDF Scansiona immagini in PDF ✅ ✅ Crea PDF vuoto ❌ ✅ Converti immagine in PDF ❌ ✅ Modifica PDF Modifica testo, immagini, collegamenti in PDF ❌ ✅ Annota PDF Aggiungi evidenziazione, matita, forme, frecce, firme, testo, note adesive ✅ ✅ Aggiungi francobolli, casella di testo, callout di testo, adesivi ❌ ✅ Organizza PDF Aggiungi, elimina, riordina, copia pagine PDF ✅ ✅ estrarre, dividere e sostituire pagine PDF ❌ ✅ Converti PDF Converti in Word, Excel, PowerPoint, immagini, HTML, testo, XML, CSV ❌ ✅ Modulo Crea modulo compilabile ❌ ✅ Compila modulo ✅ ✅ Proteggi PDF Aggiungi password di apertura e autorizzazione ❌ ✅ Condividi PDF Condividi tramite e-mail ✅ ✅ Condividi PDF tramite un collegamento ❌ ✅

Capacità di modifica

UPDF è leader nelle funzionalità di modifica, consentendo un’ampia gamma di interventi su testo, immagini, collegamenti e sfondi nei PDF. Il software PDF di iPadOS 17 permette solamente di aggiungere nuovo testo o segni di matita, senza la capacità di intervenire su elementi preesistenti.

Strumenti di annotazione

UPDF si distingue per la varietà dei suoi strumenti di annotazione, come evidenziazioni, timbri, forme, firme e molto altro. Inoltre, offre un elenco delle annotazioni per una gestione semplificata. Invece, il software PDF di iPadOS 17 fornisce solamente strumenti di annotazione basilari.

Disponibilità multipiattaforma

UPDF eccelle anche in questo campo. È disponibile su dispositivi Windows, Mac, iOS e Android, con un singolo account utilizzabile su fino a quattro dispositivi. Questo significa che puoi accedere e sincronizzare i tuoi file attraverso diverse piattaforme. Al contrario, l’app PDF di iPadOS 17 è esclusiva degli iPad con iPadOS 17 o versioni più recenti, senza opzioni di sincronizzazione multipiattaforma.

Funzionalità potenti su Windows e Mac

UPDF offre su Windows e Mac funzionalità come OCR per convertire PDF basati su immagini in formati ricercabili, UPDF AI per riepiloghi e traduzioni basate sull’intelligenza artificiale, creazione di moduli PDF, conversione di PDF in altri formati e compressione dei PDF. Tali funzioni non sono presenti nel software PDF di iPadOS 17.

Protezione PDF

UPDF garantisce la crittografia con password, controlli di autorizzazione e uno spazio dedicato alla privacy per proteggere foto, video e altri file. Invece, l’app PDF per iPadOS 17 non offre queste funzionalità avanzate di protezione.

Conclusione

In sintesi, UPDF mette a disposizione una suite completa di funzionalità rendendolo una scelta preferibile per lavorare con file PDF su iPad rispetto alle limitazioni del software PDF di iPadOS 17. Se i PDF sono parte integrante del tuo lavoro, la vasta gamma di funzioni di UPDF può elevare notevolmente la tua esperienza. Sebbene UPDF Pro sia a pagamento, offre un’ottima qualità prezzo, rappresentando così una soluzione estremamente conveniente.

