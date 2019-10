Promozione Lucca Comics su Amazon, compri 15€ di fumetti e ottieni un buono da 5€

Dalle ore 10:00 dell’8 ottobre alle ore 23:59 del 27 ottobre Amazon regala un buono sconto del valore di 5 euro a fronte di un acquisto di almeno 15 euro, in un unico ordine, scegliendo tra una selezione di titoli presenti in questa pagina e in quelle successive.

E’ la promozione Lucca Comics lanciata su Amazon in collaborazione con Edizioni BD, Dentiblù e J-POP per celebrare l’inizio dell’omonima fiera che quest’anno si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre. Come detto è sufficiente accedere alla pagina promozionale e scegliere tra una vasta selezione di fumetti ed acquistarne in un unico ordine almeno per un valore complessivo di 15 euro.

Automaticamente si riceverà il suddetto buono sconto tramite email al momento della spedizione dell’ordine e potrà essere utilizzato fino al giorno 11 dicembre per acquisti su Amazon in tutte le categorie di prodotti venduti da Amazon inclusi i libri cartacei e con la sola esclusione di eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali. Sono esclusi anche i prodotti sponsorizzati (sono segnalati per l’appunto con la dicitura “Sponsorizzato” al di sopra del titolo prodotto).

Tra i fumetti che si possono scegliere ce ne sono diversi che sono candidati al premio Amazon Comics Award che verrà appunto consegnato durante il Lucca Comics & Games: qui infatti, nei giorni di fiera, presso lo stand Amazon Box of Passions sarà possibile sfogliare i fumetti esposti e votare il preferito, ricevendo al contempo un gadget esclusivo e scoprendo tante altre sorprese.

Ricordiamo che gli acquisti effettuati con modalità 1-Click e gli ordini che prevedono più di una modalità o indirizzo di spedizione non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di 15 euro che dà diritto alla ricezione del buono sconto. Pertanto, prima di effettuare l’ordine, sarà necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click (se attivata) e scegliere un’unica modalità e un unico indirizzo di spedizione.

Nell’ambito dell’operazione, ciascun cliente potrà maturare un solo buono sconto in relazione ad un unico account: inoltre il buono non è cumulabile con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati e non è convertibile in denaro. Qualora il cliente dovesse utilizzare il credito solo parzialmente, l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato per ulteriori acquisti fino al giorno 11 dicembre.

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni della promozione Lucca Comics di Amazon potete consultare questa pagina.