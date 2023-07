Recensione Proscenic WashVac F20, la lavapavimenti 3 in 1

Ormai la smart home sta conquistando tutti gli aspetti della casa, ed uno dei settori in cui stiamo riscontrando una buona crescita, con soluzioni sempre più volte a semplificare le operazioni meno piacevoli ma che dobbiamo compiere, sono le pulizie. Dopo la diffusione dei robot aspirapolvere, ottimi ma ancora carenti nel lavaggio del pavimento, oggi l’interesse è rivolto verso dispositivi capaci di pulire e igienizzare i pavimenti in modo semplice e veloce.

Fra le aziende che più spiccano in questa categoria di prodotto abbiamo Proscenic, che accanto ad aspirapolveri e robottini propone alcuni modelli di lavapavimenti, delle macchine tre in uno con funzioni di aspirapolvere, lavaggio e asciugatura. Abbiamo provato la Proscenic WashVac F20.

Qui sotto vediamo l’unboxing della ricchissima confezione.

Proscenic WashVac F20: caratteristiche

Con una confezione completa e ricca di accessori, Proscenic WashVac F20 richiede un semplice montaggio delle varie parti ed è pronta in pochi minuti. Dopo aver caricato la batteria e riempito il serbatoio dell’acqua pulita – a cui possiamo aggiungere un tappino di detergente liquido e non schiumoso come quello incluso in confezione – siamo pronti per le pulizie della nostra casa.

Poggiata sulla base di ricarica la WashVac si fa notare, con dimensioni non proprio contenute, ma questo è dovuto principalmente alle dimensioni dei due serbatoi dell’acqua: quello per l’acqua pulita e quello per i liquidi aspirati. Entrambi hanno capacità di un litro, valore pressoché doppio rispetto a quanto offrono modelli di aziende concorrenti, e che ci assicura una maggiore autonomia.

Anche il peso non è contenuto, arrivando a 5Kg, ma proprio per questo abbiamo una coppia di ruote motorizzate dietro alla spazzola che ci assistono nelle pulizie, rendendo agevole la gestione della lavapavimenti anche per persone anziane.

Oltre a contenere la Proscenic WashVac F20 e a mantenere asciutta la zona in cui riponiamo la macchina, la base di ricarica offre degli spazi in cui tenere una spazzola per la pulizia della stessa ed un filtro di ricambio, oltre ad un comparto in cui tenere in carica una seconda batteria di scorta, acquistabile separatamente.

Sul manico abbiamo alcuni tasti: quello più in basso serve per accendere il dispositivo, mentre il secondo ci permette di selezionare la modalità di pulizia. Di default abbiamo una modalità Smart, ma con la pressione del tasto possiamo passare rapidamente alle altre modalità, che sono:

Smart : grazie a una serie di sensori ad infrarossi che rilevano il tipo di pavimento e di sporco la potenza di aspirazione e l’erogazione dell’acqua vengono regolate automaticamente in modo da garantire la pulizia più efficace.

: grazie a una serie di sensori ad infrarossi che rilevano il tipo di pavimento e di sporco la potenza di aspirazione e l’erogazione dell’acqua vengono regolate automaticamente in modo da garantire la pulizia più efficace. Max : massima potenza di aspirazione, pari a 15KPa; utile per pavimenti molto sporchi, anche con liquidi.

: massima potenza di aspirazione, pari a 15KPa; utile per pavimenti molto sporchi, anche con liquidi. Germ : dopo un breve processo di elettrolisi dell’acqua della durata di una decina di secondi si avvia una pulizia smart che però, a differenza di quanto visto prima, fa uso di questa acqua per disinfettare senza l’utilizzo di detergenti.

: dopo un breve processo di elettrolisi dell’acqua della durata di una decina di secondi si avvia una pulizia smart che però, a differenza di quanto visto prima, fa uso di questa acqua per disinfettare senza l’utilizzo di detergenti. Assorbimento liquidi : una modalità di sola aspirazione senza erogazione di acqua, utile per eliminare eventuali residui di liquidi ed asciugare più rapidamente il pavimento.

: una modalità di sola aspirazione senza erogazione di acqua, utile per eliminare eventuali residui di liquidi ed asciugare più rapidamente il pavimento.

Sulla parte superiore del corpo principale abbiamo un ampio display doppio che ci permette di visualizzare la modalità selezionata come anche il livello della batteria ed altre informazioni, fra cui un’allerta quando l’acqua del serbatoio sta per esaurirsi.

Per avviare il motore della Proscenic WashVac F20 basta portare indietro il corpo della macchina, così da avviare lavaggio e aspirazione ma anche le ruote che ci assistono nei movimenti. Consigliamo di non muovere la lavapavimenti troppo rapidamente, per consentire alla spazzola di strofinare bene il pavimento e di rimuovere eventuali macchie in tempi rapidi.

Dal serbatoio viene erogata sempre acqua nuova, che mantiene la spazzola pulita anche quando raccoglie dal pavimento sostanze di vario tipo, comprese salse e creme. L’elevata potenza di aspirazione fa in modo che lo sporco venga raccolto nel secondo serbatoio, e il pavimento lasciato solo umido e non completamente bagnato.

Apprezzabile la separazione fra solidi e liquidi nel serbatoio di recupero, così da svuotare facilmente l’acqua sporca mentre i residui solidi, come capelli o peli di animali, possono essere buttati nell’indifferenziata.

Tutto il processo di pulizia non risulta mai troppo rumoroso, e anche in modalità Max il livello di rumorosità si mantiene al di sotto dei 77dB. Ci è piaciuto anche avere i bordi sottili – solo 8mm – ai lati della spazzola, così da arrivare a pulire vicino alle pareti e ai mobili.

Buona l’autonomia: la batteria da 4000mAh ci permette di eseguire un ciclo di pulizia di circa 45 minuti, sufficienti per un appartamento di dimensioni medio-piccole. Al termine delle pulizie, poi, dopo aver riposto la Proscenic WashVac F20 sulla sua base possiamo premere il tasto sulla parte alta del manico per eseguire il ciclo di autopulizia della macchina.

L’autopulizia consiste nel lavaggio della spazzola e dei tubi interni con acqua elettrolitica, che viene poi aspirata. Subito dopo si avvia un processo di asciugatura e sanificazione con LED a ultravioletto della durata piuttosto lunga (circa sei ore) che può essere interrotta con una pressione prolungata dello stesso tasto per l’autopulizia.

Terminato il ciclo svuotiamo il serbatoio di recupero, riempiamo quello dell’acqua pulita e laviamo la spazzola con acqua e sapone per mantenerla sempre pulita.

Aggiungiamo, infine, che Proscenic WashVac F20 ha connettività WiFi per il collegamento allo smartphone tramite app Proscenic, che ci permette di verificare lo stato di usura di spazzola e filtro oltre a consentirci di aggiornare il software.

Contenuto della confezione

Proscenic WashVac F20

Batteria removibile

Base di ricarica

Alimentatore di rete

Spazzola di ricambio

Filtro HEPA di ricambio

Spazzolino per pulizia

1l detergente liquido

Proscenic WashVac F20: disponibilità e prezzo

Proscenic WashVac F20 è disponibile sullo store ufficiale Amazon dell’azienda al prezzo di listino di €399, anche nella nuova colorazione azzurra attualmente con uno sconto coupon di 50 € che porta il prezzo a 349 €.

