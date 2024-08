PS5 Pro è davvero dietro l’angolo

Pubblicità

Sono numerosissime le voci che da tempo circolano sull’arrivo di una possibile PS5 Pro, praticamente fin dal lancio della PS5 standard. Addirittura, a dicembre 2023, è trapelata una presunta scheda tecnica. Adesso, però, le cose si fanno ancor più interessanti, perché uno sviluppatore si sarebbe lasciato scappare qualcosa in più.

Secondo un nuovo rapporto di Wccftech, il rilascio della nuova console potrebbe essere addirittura imminente. La testata presente alla Gamescom 2024 avrebbe raccolto informazioni dirette da sviluppatori che affermano di avere già in mano le specifiche complete dell’hardware. Sebbene l’identità degli sviluppatori interessati non siano state rivelate, presumibilmente per proteggerne l’anonimato, sembra che non sia stato difficile convincerli ad ammettere l’esistenza della PS5 Pro.

Lo sviluppatore ha rivelato a Wccftech che la PS5 Pro gestirà Unreal Engine 5 molto meglio rispetto al modello attuale, anche se non sono stati condivisi molti altri dettagli. Si è certi, comunque, che più sviluppatori abbiano parlato apertamente della PS5 Pro, dato che suggerisce come Sony stia lavorando duramente per lanciare presto la console, assicurandosi al contempo che gli sviluppatori di terze parti abbiano le risorse necessarie per ottimizzare i loro giochi per il nuovo modello.

Uscita PS5 Pro

Considerando che la PS4 Pro è stata annunciata ufficialmente il 7 settembre e lanciata il 10 novembre, la finestra di lancio della prossima PS5 Pro potrebbe essere davvero vicina. Nessuno ha parlato di date di rilascio e non vi è la certezza che PS5 Pro venga annunciata esattamente nello stesso periodo. Tuttavia, è ragionevole pensare che possa essere svelata all’inizio di settembre e messa in commercio in tempo per la stagione degli acquisti natalizi, in linea con precedenti rumor.

Al momento non si conoscono ancora con certezza le caratteristiche della PS5 Pro, ma le voci attuali suggeriscono un aumento delle prestazioni di circa il 45% grazie a una GPU migliorata e, probabilmente, a una memoria più veloce. Si parla anche di miglioramenti al ray tracing e di altre modifiche. Vi invitiamo a leggere questo articolo per avere maggiori informazioni su come potrebbe essere PS5 Pro.

Per tutti gli articoli che parlando dell’universo PlayStation il collegamento da seguire è direttamente questo.