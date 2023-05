PS5 Pro arriva al 100%, presto il prototipo agli sviluppatori

La scena PS5, dopo aver vissuto un periodo di crisi per via della mancanza di scorte nei negozi, è tornata alla ribalta: non solo le console Sony sono ormai disponibili in tutti i negozi e senza rincari di prezzo, ma si parla già delle prossime piattaforme, e tra queste c’è la conferma dello sviluppo di una PS5 Pro.

A rivelarlo è la redazione di Insider Gaming, che tra le altre ha riferito anche dell’arrivo di una nuova PlayStation 5 con unità disco rimovibile che dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno: si tratta, in sostanza, di quella che molti rapporti hanno definito come PS5 Slim.

Adesso si torna a parlare dei nuovi hardware in cantiere presso Sony. Questa volta la protagonista è PlayStation 5 Pro, già in lavorazione e con prototipo di sviluppo atteso nei prossimi mesi. Insider Gaming riferisce addirittura che il leak ha un grado di certezza del 100%.

Sebbene al momento non sia possibile alla fonte fornire ulteriori dettagli, emerge che i primi prototipi dei kit di sviluppo PS5 Pro saranno inviati agli sviluppatori interni della società già nei prossimi mesi, mentre i developer esterni li riceveranno entro la fine dell’anno. La data di rilascio di questa nuova console è prevista per l’ultimo trimestre del 2024.

Playstation Q Lite

Ricordiamo che nelle settimane scorse la stessa redazione ha anche riferito del possibile arrivo di una Playstation Portatile. Non sarà una console tradizionale: la prossima console portatile PlayStation sarà compatibile esclusivamente con PlayStation 5. In sintesi, Q Lite non sarà un dispositivo di cloud streaming, ma utilizzerà invece la funzione Remote Play con la PlayStation 5, una caratteristica che Sony ha promosso parecchio ultimamente.

Per tutte le notizie su questa console portatile vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo, mentre per tutti gli articoli che parlando dell’universo PlayStation il collegamento da seguire è direttamente questo.