realme C61 è lo smartphone economico resistente alle cadute e impermeabile

Nuono smartphone realme in arrivo. Si tratta del modello C61, resistente alle cadute e impermeabile, che fa del prezzo una delle frecce al suo arco più importanti. Si acquista, infatti, a partire da 149,99 euro.

Nel bel mezzo di questo caldo estivo realme ha presentato realme C61, uno smartphone dotato di diverse caratteristiche importanti, progettato per unire prestazioni, resistenza e un design curato al prezzo più basso possibile.

La prima caratteristica del terminale è la resistenza, a prova di caduta e impermeabile. Il realme C61, spiega il produttore, si distingue per la sua struttura in metallo resistente, che lo rende robusto e affidabile nell’uso quotidiano. Non solo, il dispositivo ha una certificazione IP54, che lo rende impermeabile e resistente alla polvere.

Si tratta di un terminale progettato per essere utilizzato al meglio anche in condizioni di umidità, grazie alla tecnologia Rainwater Smart Touch, che permette di mantenere la reattività dello schermo.

Tra le altre caratteristiche di cui si fregia il terminale una batteria a lunga durata e memoria da 256 GB. Il realme C61 è dotato, infatti, di una batteria da 5000 mAh, che consente un uso prolungato con una sola ricarica. Anche con solo l’1% di batteria, il dispositivo offre fino a 8 ore di standby. Peraltro, la batteria del realme C61 è coperta da una garanzia di 4 anni, che ne certifica la durata nel tempo.

Il dispositivo offre buone prestazioni anche grazie ai 12 GB di RAM dinamica, permettendo un multitasking fluido, mentre la memoria interna da 256 GB fornisce spazio per archiviare foto, video e app.

Tra le altre caratteristiche ancora, realme C61 dispone di una CPU Unisoc T612 Octa Core a 1.8 GHz e offre un display con notch da 6.5 pollici con risoluzione di 720 x 1600 pixel.

Ancora, realme C61 include funzionalità come le Air Gestures, che permettono di interagire senza toccare lo schermo. Ha uno spessore di 7,74 mm, che lo rende uno degli smartphone più sottili nella sua categoria, dunque anche maneggevole e facile da riporre in una qualsiasi tasca.

Prezzo e disponibilità

Il realme C61 sarà disponibile in offerta early-bird a partire da 149,99 € per la versione 6GB+256GB. Potete già acquistarlo su Amazon a partire da questa pagina.