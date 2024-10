Il pulitore portatile per gioielli si acquista a meno di 26 euro

Pubblicità Se volete proteggere i vostri gioielli da sporcizia e usura, ecco il pulitore portatile per gioielli progettato per garantire una pulizia efficace e veloce. Grazie alla combinazione di tecnologia ad ultrasuoni e materiali di alta qualità, questo strumento rappresenta una soluzione ideale per chi desidera mantenere i propri accessori in perfette condizioni senza danneggiarli. Si acquista a poco più di 25 euro direttamente a questo link. Questo pulitore utilizza la tecnologia ad aria e ultrasuoni, capace di generare bolle da 50 a 500 micrometri, per una pulizia profonda e una rimozione completa dello sporco e dei batteri. La vibrazione ad alta frequenza di 46 kHz sfrutta l’acqua per creare un’azione di espansione del vuoto, permettendo di pulire efficacemente senza danneggiare le superfici delicate degli oggetti trattati. Il serbatoio interno è realizzato in acciaio inossidabile 304 di grado alimentare, garantendo sicurezza e durabilità, mentre la base in ABS assicura stabilità e resistenza nel tempo. Tra le altre caratteristiche, il dispositivo è dotato di uno schermo tattile che permette di selezionare tra quattro tempi di pulizia preimpostati: 90, 180, 300 e 480 secondi. Questo offre la possibilità di adattare il ciclo di pulizia a esigenze più specifiche. La sua potenza nominale di 40W assicura un’azione di pulizia profonda e efficace, mentre il design compatto e portatile con dimensioni di 21,3 x 10,7 x 9,5 cm lo rende facilmente trasportabile e utilizzabile in qualsiasi ambiente. Questo pulitore portatile è adatto per una vasta gamma di applicazioni, oltre ai gioielli. Può essere utilizzato, ad esempio, per occhiali, orologi, penne, ciucci, posate, pettini, tagliaunghie e strumenti per il trucco, offrendo una soluzione pratica e sicura per l’igienizzazione quotidiana di oggetti di uso comune. La confezione di vendita comprende la macchina per la pulizia, un cavo di alimentazione, e un manuale dell’utente che spiega in dettaglio come utilizzare al meglio il dispositivo. Potete acquistarlo in offerta direttamente a questo indirizzo al prezzo di 25,60 euro.

