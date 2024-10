Adobe Content Authenticity, una web app per proteggere i creator dal rischio sfruttamento immagini dalle AI

Pubblicità

Adobe ha presentato Adobe Content Authenticity, una web app gratuita pensata per aiutare i creator a proteggere e ricevere l’attribuzione di paternità per le loro opere sfruttando la tecnologia delle Content Credentials (credenziali del contenuto) un nuovo tipo di metadati antimanomissione che consentono ai creatori di aggiungere ulteriori informazioni su sé stessi e sul loro processo creativo direttamente ai contenuti al momento dell’esportazione o del download.

Dettagli come questo consentono ai creatori di ricevere più riconoscimenti per il loro lavoro, connettersi con altri online e migliorare la trasparenza nei confronti del pubblico.

Adobe lavora alla Content Authenticity Initiative dal 2019 e l’adozione delle Content Credential è ora supportata da oltre 3700 aderenti.

L’applicazione mira all’adozione di pratiche etiche nel mondo della creazione digitale, permettendo agli artisti di esprimere le proprie preferenze riguardo all’utilizzo di opere con i modelli AI (questi ultimi spesso sfruttano il lavoro di altri senza le necessarie autorizzazioni).

I metadati permetteranno di associare la creazione al suo autore. Dai metadati è possibile risalire all’autore di un’opera digitale, ii suoi indirizzi di social network (Instagram, X, Behance…) e se permette o no di sfruttare la sua realizzazione per l’addestramento di modelli AI.

L’applicazione permetterà di assegnare i metadati a una o più immagini insieme, sarà disponibile come beta dal prossimo anno e – almeno per ora – sembra che sarà gratuita.

Una filigrana digitale (una icona con la dicitura “CR”) permetterà di rivelare i metadati associati; sarà ovviamente necessario che il sito che ospita questo tipo di immagini sia in grado di tenere conto della marcatura (tra le prime aziende che hanno annunciato il supporto a questo tipo di file ci sono Linkedin e Meta). Adobe offre intanto una un’estensione per Chrome che rivela automaticamente la presenza di una Content Credential su un’immagine. Non manca un sito web per fare manualmente la verifica di i file salvati sul proprio computer.

