Pulitore portatile Xiaomi, lo smacchia tutto a 27,74 euro

Non bastano mai gli arnesi per le pulizie in casa, ma una ulteriore arma segreta potrebbe arrivare da Xiaomi, che propone un pulitore portatile elettrico, oggi in offerta a 27,74 euro, grazie al codice sconto 9C7NM2W2OR. Ecco di che si tratta.

Il segreto di questo pulitore elettrico portatile Xiaomi risiede nella sua testina intercambiabile, che permette di pulire diverse superfici e di restituire diverse funzionalità, per una pulizia completa di casa. Tra le varie teste multifunzionali il pennello più fine, che permette di pulire ad esempio le pareti della cucina, o di pulire anche il vetro.

Ancora, il pennello più duro consente di intervenire sullo sporco incrostato, che ad esempio potrebbe depositarsi sui fornelli, ma che offre una pulizia completa anche sulle superfici in plastica.

Tra gli accesso in dotazione anche una spazzola per la pulizia dei cuscini o ancora quelli per la pulizia delle fughe tra le piastrelle o, perché no, per la pulizia completa del lavandino. In più, a disposizione dell’utente anche un panno abrasivo, che consente di scrostare lo sporco dai piatti, dalla cucina, dal bagno, e anche quello sulle piastrelle.

Il pulitore elettrico Xiaomi è davvero piccolo, e facilmente trasportabile. Pesa appena 300 grammi e misura circa 20 x 8 x 5 centimetri. Naturalmente è impermeabile, certificato IPX7, quindi non teme eventuali infiltrazioni d’acqua, e potrà essere lavato anche in lavandino. Propone un design ergonomico, con una comoda impugnatura, dunque confortevole anche nell’utilizzo prolungato.

Solitamente ha un costo che supera i 50 euro, ma attualmente può essere acquistato in forte sconto: per poco tempo è vostro a 27,74 euro utilizzando il coupon sconto 9C7NM2W2OR. Clicca qui per acquistarlo.

