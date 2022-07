Purificatore d’aria Xiaomi 3C, meno di 100 euro per purificare casa

Se c’è una cosa che la pandemia ha insegnato, e continua certamente a insegnare, è che vivere in un ambiente sano e privo di batteri, aiuta certamente a mantenersi in salute. Per questo, i purificatori d’aria risultano ad oggi tra le periferiche per la casa più ricercate. Oggi vi proponiamo in sconto il purificatore d’aria Xiaomi 3C, in versione europea. In sconto del 50%, la portate a casa a meno di 100 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C è un prodotto che arreda casa, grazie al suo solito design minimale e moderno, quasi interamente bianco, che si adatta bene in ambienti moderni, sia in casa che in ufficio. E’ una periferica certamente efficiente, potente e capace di fare fronte ad ogni problematica di inquinamento dell’aria.

Xiaomi 3C nasce con un’unico obiettivo: catturare polvere, polveri sottili e batteri. Funziona anche come filtro per i cattivi odori caratteristici di una casa, quindi potrebbe anche servire in cucina per eliminare gli odori dopo la cottura di cibi, soprattutto le fritture o il pesce.

Il Mi Air Purifier 3C riesce a coprire fino a 320 metri cubi d’aria l’ora; questo lo rende in grado di operare in spazi fino a circa 40 metri quadri. Maggiori informazioni le trovate nella pagina di Xiaomi. La periferica è anche di nuovo rilascio: disponibile dalla primavera scorsa, ha un listino che solitamente è compreso tra i 150 e i 200 euro.

Si tratta di un purificatore connesso, che dunque può essere abbinato all’app Mi Home di Xiaomi, disponibile per iPhone e Android, così da poterlo gestire anche da remoto. Estremamente silenzioso, si adatta anche all’utilizzo nelle ore notturne, e piò essere attivato anche dagli assistenti vocali Alexa e Home di Google.

Al momento, però, potete acquistarlo in sconto a meno di 100 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo. La spedizione è gratuita e il purificatore arriva da magazzini in Spagna, quindi le consegne risultano veloci, da tre a cinque giorni massimo, e senza sorprese di oneri doganali.