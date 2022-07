MacBook Air M2 tinta mezzanotte, le spedizioni slittano

Negli Stati Uniti il nuovo MacBook Air M2 tutto rinnovato, finalmente dopo dieci anni anche esteticamente, è già introvabile nei preordini nella nuova tinta Mezzanotte per chi lo vuole avere subito dal primo giorno di disponibilità, quindi da venerdì 15 luglio: nel momento in cui scriviamo la situazione sembra migliore su Apple Store in Italia, perché qualche modello di MacBook Air M2 è ancora indicato in spedizione per venerdì 15 luglio, anche in tinta Mezzanotte.

In tinta mezzanotte il modello base MacBook Air M2 da 1.529 euro arriva ancora il 15 luglio se preordinato ora, invece la configurazione superiore da 1.879 euro è già indicata in consegna tra il 19 – 26 luglio. Come sempre se l’utente personalizza la configurazione per chip, memoria e capacità dell’unità SSD, le date slittano ulteriormente, quindi a seconda dei casi si va dalla fine di luglio ai primi giorni di agosto.

Sempre per il momento in Italia chi necessita subito di MacBook Air M2 può rinunciare al colore mezzanotte, perché tutte le altre tinte, anche per la configurazione superiore, sono ancora indicate in consegna il 15 luglio.

Ma occorre ricordare che negli Stati Uniti i due modelli color mezzanotte ormai richiedono fino a 2-3 settimane di attesa, questo già il giorno successivo dell’apertura preordini di venerdì 8 luglio. Per questa ragione è molto probabile che presto anche in Italia e altrove le tempistiche di spedizione di MacBook Air M2 color mezzannote si allungheranno ulteriormente.

Anche il nuovo MacBook Air M2 è ordinabile nel negozio ufficiale di Apple da questa pagina di Amazon.

