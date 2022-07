STMicroelectronics e GlobalFoundries costruiscono chip in Francia

STMicroelectronics (ST) e GlobalFoundries (GF) – aziende specializzate in vari i settori applicativi dell’elettronica e semiconduttori – hanno annunciato di avere firmato un memorandum d’intesa per la creazione di un nuovo impianto manifatturiero a gestione congiunta per la produzione di semiconduttori su wafer di silicio da 300 mm adiacente all’impianto da 300 mm di ST esistente a Crolles, in Francia. Questo impianto dovrebbe arrivare a pieno regime entro il 2026, con una produzione equivalente a fino 620.000 wafer da 300 mm l’anno a costruzione ultimata.

STMicroelectronics e GlobalFoundries riferiscono di impegnarsi per aumentare la capacità produttiva a vantaggio della propria base di clienti europei e globali: il nuovo impianto in Francia supporterà varie tecnologie, in particolare le tecnologie basate sulla tecnologia FD-SOI, e coprirà diverse varianti. Tra queste, la tecnologia FDX di GF e la roadmap tecnologica di ST fino a dimensioni minime da 18 nm. Per entrambi la domanda dovrebbe rimanere sostenuta, soprattutto per le applicazioni automotive, IoT e mobile nei prossimi decenni.

La tecnologia FD-SOI è stata sviluppata in origine nell’area di Grenoble (Francia). Sin dagli inizi ha fatto parte della roadmap di prodotti e tecnologie di ST nell’impianto di Crolles, per essere poi arricchita da ulteriori soluzioni differenzianti e commercializzata per la produzione presso lo stabilimento GF di Dresda.

La tecnologia FD-SOI è indicata come in grado di offrire considerevoli vantaggi a progettisti e clienti, tra cui un consumo energetico estremamente basso e una integrazione più facile di funzionalità aggiuntive come quelle di connettività RF, mmWave e sicurezza. Per il nuovo stabilimento, STMicroelectronics e GlobalFoundries riceveranno un sostegno finanziario significativo dallo Francia. L’impianto apporterà un importante contributo agli obiettivi del Chips Act Europeo, compreso l’obbiettivo dell’Europa di raggiungere il 20% della produzione mondiale di semiconduttori entro il 2030.

Le tecnologie delle due aziende sono destinate a mercati fra cui l’automotive, il settore industriale, Internet delle cose IoT e le infrastrutture di comunicazione. L’impianto genererà a detta degli interessati maggiore occupazione presso il sito ST di Crolles (circa 1.000 assunzioni in più per il nuovo stabilimento di produzione) e nel suo ecosistema di partner, fornitori e stakeholder. STMicroelectronics è uno dei fornitori di Apple: il produttore franco-italiano fornisce, per esempio, il sensore di luminosità ambientale di Phone 13 e il circuito di ricarica wireless di iPhone 11 e 12.

