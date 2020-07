Pyte è il primo marketplace italiano dedicato al lavoro

Pyte.io, presentato come il primo marketplace italiano “per ridurre la disoccupazione e combattere la povertà”, sarà online il 31 luglio 2020 e disponibile nella lingua italiana e inglese.

Il servizio è stato ideato da Giacomo Caputo. Giovane imprenditore e laureando, nato a Taranto il 4 agosto 1996, ha realizzato e brevettato all’età di 22 anni i suoi primi software e dispositivi elettronici, per poi idealizzare e programmare il suo progetto chiave durante gli anni universitari svolti al politecnico di Bari, dove sviluppa e conclude, causa lockdown COVID-19, il primo mercato digitale per privati e imprese, con lo scopo di aiutare: artisti, musicisti, consulenti, insegnanti, liberi professionisti e aziende provenienti da tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di lavorare, seguendo le proprie passioni e attività quotidiane, vendendo o acquistando lavori o servizi digitali.

La registrazione sul sito sarà completamente gratuita e offrirà la possibilità di vendere o acquistare un lavoro in qualsiasi parte del mondo, con la possibilità di operare attraverso un computer o tramite l’utilizzo di uno smartphone.

Chiunque registrato sul sito, potrà svolgere l’attività di venditore e acquirente. Ogni utente avrà l’opportunità di offrire o richiedere, a suo piacimento, in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo, un servizio digitale o lavoro locale.

Il sito attraverso un sistema di suddivisione a livelli, valorizzerà i venditori (in base alle vendite, certificati, recensioni ottenute e alla qualità dei prodotti offerti) dividendoli in tre diversi livelli. Il sistema offrirà al suo interno una chat in tempo reale, dove venditori e acquirenti, avranno la possibilità di rimanere a stretto contatto con gli altri utenti, ottenendo così l’opportunità di colloquiare in modo semplice e rapido, scambiando semplici messaggi o richiedendo servizi personalizzati e possibili richieste.

Pyte, inoltre, metterà a disposizione sia a privati e aziende, una bacheca annunci, dove sarà possibile richiedere un servizio o lavoro dedicato per il budget e le esigenze disposte da parte del richiedente.

Il sito, permetterà inoltre di ottenere un curriculum simile alla pagina del profilo di un social network, dove gli iscritti potranno caricare le loro informazioni in maniera guidata,

permettendo a possibili acquirenti e aziende, informazioni utili all’acquisto e possibili assunzioni attraverso il profilo pubblico creato. GLi ideatori del sito garantiscono transazioni sicure e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.