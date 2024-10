Qualcomm accelera Wi-Fi 7 e AI in case e aziende

Pubblicità

Oltre a supportare le tecnologie di rete wireless e cablate di ultima generazione, indispensabili nelle case e nelle aziende, la piattaforma Qualcomm Networking Pro A7 Elite integra un chip Neural Processing Unit NPU per rendere disponibili potenza di calcolo e funzioni di Intelligenza Artificiale AI anche in router, gateway e dispositivi di rete.

L’avanzata dell’AI è iniziata con i modelli linguistici di grandi dimensioni funzionanti nel cloud e successivamente anche con modelli più compatti e funzioni AI per computer e smartphone. Con la sua nuova piattaforma Qualcomm colma il divario oppure, da un altro punto di vista, completa l’espansione AI estendendola anche ai dispositivi di rete periferici.

Il chip NPU Qualcomm battezzato Hexagon mette a disposizione una potenza di calcolo AI di 40 TOPS. A questo la piattaforma Qualcomm affianca: connettività Wi-Fi 7, connessioni fibra 10G, Ethernet, 5G più altri elementi chiave per la banda larga tra cui moduli RF-Front End e filtri.

Costruttori, operatori di telefonia e sviluppatori possono impiegare Qualcomm Networking Pro A7 Elite per creare rapidamente router, access point, sistemi e dispositivi di rete mesh in grado di supportare anche funzioni AI avanzate, sia in casa che in azienda.

Tra le applicazioni più gettonate per l’impiego di AI distribuita troviamo sicurezza e sorveglianza, gestione e automazione dell’energia, assistenti virtuali personalizzati fino ad arrivare al monitoraggio di salute e anziani da remoto. Per accelerare ulteriormente lo viluppo di prodotti e servizi i programmatori possono accedere alle risorse e modelli disponibili tramite Qualcomm AI Hub.

La serie Qualcomm Networking Pro A7 è in fase di campionamento e sarà presentata in occasione dell’evento Network X di Parigi dall’8 al 10 ottobre, dove verranno presentate le ultime innovazioni del costruttore per reti e connettività, comprese le applicazioni Edge AI.

