Apple pensa ancora alla tecnologia microLED per i display

Apple avrebbe ancora intenzione di sfruttare la tecnologia microLED in futuri prodotti quali nuove varianti di Apple Watch Ultra e un nuovo Vision Pro. È quanto afferma in un tweet su X l’account “Junkanlosreve” (leaker che in altre occasioni ha indicato anticipazioni con i nomi “Revegnus” e “Tech_reve”).

A notare l’indiscrezione è il sito Appleinsider, spiegando che precedenti indiscrezioni davano come abbandonata la tecnologia microLED ma così, a quanto pare, non è.

“Apple non ha abbandonato la tecnologia Micro LED”, riferisce Jukanlosreve su X. “Stanno preparando Micro LED per occhiali AR, con la produzione in serie prevista per il 2026. Il programma di includere Micro LED negli Apple Watch Ultra è ancora valido, con target di lancio nel 2026”.

— Jukanlosreve (@Jukanlosreve) October 5, 2024