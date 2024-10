Batteria 20mila mAh, solo 16,49 € grazie ad un doppio coupon

Pubblicità Ansia da durata dell’iPhone, di iPad o addirittura del MacBook Air? Non dovreste tardare a cancellarla andando su Amazon dove comprate una eccellente batteria USB-C Iniu da ben 20mila mAh a 16,85 €. Questa batteria si distingue per tre caratteristiche: Tre porte, due USB-A e una USB-C

Uscita USB-C da 22,5W

Grande capacità: 20mila mAh L’aspetto più interessante di questa batteria è la capacità in rapporto al prezzo. Avete energia sufficiente per ricaricare 4 volte un iPhone oppure un iPad per intero sfruttanto una potenza di uscita paragonabile a quella che avreste da un caricabatterie da muro. Collegando un dispositivo alla prima porta e uno alla seconda si avranno potenze di 45+18W. A disposizione c’è anche una porta USB-A. La batteria, che ha anche un supporto integrato che tra trasforma in uno stand per telefono, si ricarica a 20W, questo vuole dire che l’energia si ripristina in solo poco tempo . Questa batteria costava intorno ai 40 €, oggi il suo prezzo è sceso al minimo del minimo: solo 16,99 € e se applicate il coupon con ribasso del 30% e il codice WVDJJCM9 che trovate in pagina che aggiunge un altro sconto del 15%. Se vi interessa vi conviene comprare alla svelta. I coupon da liquidazione di Iniu spesso durano pochi minuti Click qui per acquistare.

